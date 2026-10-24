PT suspeita de prática ilegalReprodução / Internet
"A exclusão indistinta das superfícies de recomendação alcançaria também conteúdos lícitos, independentemente de sua natureza, contexto ou vinculação com as irregularidades apontadas, com repercussões relevantes sobre a liberdade de expressão e a circulação de informações no período eleitoral", diz o ministro.
A determinação também considerou atendido o pleito feito pela coligação para impedir a recomendação de publicações em collab do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Isso porque a própria plataforma tem como regra limitar o alcance de posts de candidatos.
A campanha de Lula suspeitava que a prática de Flávio de publicar junto com aliados fosse uma forma de driblar tal restrição. Mas a Meta afirmou que também aplica a limitação de alcance em casos como esse.
O magistrado, contudo, determinou que Nikolas e Marçal se abstenham de divulgar "conteúdos sintéticos produzidos/alterados por inteligência artificial", materiais manipulados, fatos sabidamente inverídicos ou acusações criminosas.
Para a Meta e o X (antigo Twitter), determinou que, a partir deste sábado, 24, cumpram a política de não recomendar proativamente conteúdos político-eleitorais de Nikolas e Marçal a quem não os segue. Também vedou amplificação artificial de publicações deles.
Confira o horário das urnas no domingo
A apuração deve começar imediatamente após o fechamento das urnas, às 17h (horário de Brasília), e terminar ainda na noite de domingo.