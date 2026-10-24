PT suspeita de prática ilegal - Reprodução / Internet

PT suspeita de prática ilegalReprodução / Internet

Publicado 24/10/2026 13:34

O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Villas Bôas Cuêva , rejeitou pedido da chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para impedir a Meta de recomendar os perfis do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e do empresário Pablo Marçal para usuários que não os seguem. Decisão foi proferida nesta sexta-feira, 23.

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"A exclusão indistinta das superfícies de recomendação alcançaria também conteúdos lícitos, independentemente de sua natureza, contexto ou vinculação com as irregularidades apontadas, com repercussões relevantes sobre a liberdade de expressão e a circulação de informações no período eleitoral", diz o ministro.



A determinação também considerou atendido o pleito feito pela coligação para impedir a recomendação de publicações em collab do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Isso porque a própria plataforma tem como regra limitar o alcance de posts de candidatos.



A campanha de Lula suspeitava que a prática de Flávio de publicar junto com aliados fosse uma forma de driblar tal restrição. Mas a Meta afirmou que também aplica a limitação de alcance em casos como esse.



O magistrado, contudo, determinou que Nikolas e Marçal se abstenham de divulgar "conteúdos sintéticos produzidos/alterados por inteligência artificial", materiais manipulados, fatos sabidamente inverídicos ou acusações criminosas.



Para a Meta e o X (antigo Twitter), determinou que, a partir deste sábado, 24, cumpram a política de não recomendar proativamente conteúdos político-eleitorais de Nikolas e Marçal a quem não os segue. Também vedou amplificação artificial de publicações deles. "A exclusão indistinta das superfícies de recomendação alcançaria também conteúdos lícitos, independentemente de sua natureza, contexto ou vinculação com as irregularidades apontadas, com repercussões relevantes sobre a liberdade de expressão e a circulação de informações no período eleitoral", diz o ministro.A determinação também considerou atendido o pleito feito pela coligação para impedir a recomendação de publicações em collab do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Isso porque a própria plataforma tem como regra limitar o alcance de posts de candidatos.A campanha de Lula suspeitava que a prática de Flávio de publicar junto com aliados fosse uma forma de driblar tal restrição. Mas a Meta afirmou que também aplica a limitação de alcance em casos como esse.O magistrado, contudo, determinou que Nikolas e Marçal se abstenham de divulgar "conteúdos sintéticos produzidos/alterados por inteligência artificial", materiais manipulados, fatos sabidamente inverídicos ou acusações criminosas.Para a Meta e o X (antigo Twitter), determinou que, a partir deste sábado, 24, cumpram a política de não recomendar proativamente conteúdos político-eleitorais de Nikolas e Marçal a quem não os segue. Também vedou amplificação artificial de publicações deles.

Confira o horário das urnas no domingo

Mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos para registrar seus votos e as zonas eleitorais estarão disponíveis entre 8h e 17h na maior parte dos estados do País e no Distrito Federal (DF).

Apesar de o Brasil ter diversos fusos, o horário de votação foi unificado. Em Rondônia (RO), Roraima (RR), Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS) as urnas abrirão às 7h do horário local, com fechamento das zonas eleitorais às 16h. O mesmo vai acontecer na maioria dos locais de votação no Estado do Amazonas. Já nas cidades que seguem o fuso horário do Acre, a votação vai começar às 6h do horário local, com encerramento às 15h.

Quem estiver na fila ao fim do horário de votação ainda poderá votar. Nesse caso, a Justiça Eleitoral distribuirá senhas para garantir o atendimento.



A apuração deve começar imediatamente após o fechamento das urnas, às 17h (horário de Brasília), e terminar ainda na noite de domingo.