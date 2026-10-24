Prática da boca de urna pode resultar em prisão - Divulgação//Reprodução PM

Prática da boca de urna pode resultar em prisãoDivulgação//Reprodução PM

Publicado 24/10/2026 15:34

Neste domingo (25), assim como em todas as eleições, os eleitores não podem pedir votos, distribuir propaganda ou abordar eleitores para influenciar a escolha do candidato. Essas práticas podem caracterizar o crime de boca de urna

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O que é a boca de urna?



A boca de urna ocorre quando há tentativa de convencer o eleitorado a votar em determinado candidato, partido, federação ou coligação no dia da eleição.



O que não pode:



- distribuição de santinhos;

- pedidos de voto;

- formação de grupos organizados para promover candidaturas;

- comícios e carreatas,

- uso de alto-falantes e outras formas de propaganda eleitoral.

Até o encerramento da votação, a legislação proíbe a aglomeração de pessoas com vestuário padronizado ou portando instrumentos de propaganda, quando isso caracterizar manifestação coletiva.



A manifestação individual e silenciosa do eleitor sobre a sua preferência política é liberada.



Ou seja: é permitido votar com itens como bandeiras, broches e adesivos, desde que não haja manifestação coletiva.



E nas redes sociais?



No ambiente digital, a lei considera crime a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos no dia da eleição, por parte dos candidatos. Conteúdos publicados anteriormente, no entanto, podem permanecer disponíveis.



Qual é a punição?



Quem for pego fazendo boca de urna pode ser punido com detenção de 6 meses a 1 ano, com a possibilidade de substituição pela prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de pagamento de multa.



Como denunciar?

