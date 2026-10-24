Carta assinada pelo presidente do Zona Sul foi distribuída aos funcionários às vésperas das eleições - Divulgação

Carta assinada pelo presidente do Zona Sul foi distribuída aos funcionários às vésperas das eleiçõesDivulgação

Publicado 24/10/2026 17:08 | Atualizado 24/10/2026 18:39



A Justiça do Trabalho determinou que a rede de supermercados Zona Sul envie uma nova mensagem aos funcionários para esclarecer que o voto é livre e secreto. A decisão foi tomada após a empresa distribuir uma carta assinada por seu presidente, que apontava um “esgotamento ético” e “moral” no Brasil e defendia mudanças no cenário político, econômico e institucional, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais.

A liminar foi concedida a pedido do Sindicato dos Comerciários. A juíza Cláudia de Abreu Lima Pisco determinou que o comunicado seja enviado até as 23h59 deste sábado (24), pelos mesmos canais usados para divulgar a carta. A empresa também deverá afixar o esclarecimento em locais de grande circulação dos funcionários.



Em caso de descumprimento, a rede poderá receber multa diária de R$ 500 mil.

Carta fala em esgotamento ético e moral



No texto, o presidente afirma que o Brasil atravessa um momento delicado, marcado não apenas por dificuldades econômicas e disputas políticas, mas também pelo que classifica como um “esgotamento ético” e um “esgotamento moral”. A carta também menciona um suposto esgotamento do modelo político, econômico e institucional, que, segundo o documento, não estaria oferecendo respostas suficientes aos desafios nacionais.



A carta não cita partidos ou candidatos nominalmente, mas defende mudanças na postura, nas prioridades e no modelo de gestão do país. Entre os pontos destacados estão responsabilidade fiscal, segurança jurídica, justiça social, crescimento sustentável e recuperação da confiança nas instituições.



“Reconhecer o esgotamento de um ciclo não significa perder a esperança. Significa compreender que insistir nos mesmos erros não produzirá resultados diferentes”, diz um trecho da carta.



Ao final, o documento reforça a convocação para que os trabalhadores votem de forma consciente. A distribuição do material aos funcionários ocorre às vésperas da votação, período em que manifestações de empresas e empregadores sobre o processo eleitoral podem levantar discussões sobre a liberdade de escolha dos trabalhadores.



A carta fornecida não apresenta o nome do presidente que a assina nem esclarece se houve alguma orientação adicional aos funcionários sobre o conteúdo.

Justiça aponta possível assédio eleitoral



Segundo o Sindicato dos Comerciários, a juíza entendeu que a manifestação institucional poderia caracterizar assédio eleitoral ao transmitir, de maneira indireta, uma orientação política aos funcionários. A decisão considera a relação de dependência econômica entre empregadores e empregados e a possibilidade de que esse vínculo gere receio de retaliações, comprometendo a liberdade de escolha nas urnas.



A determinação prevê que a nova mensagem esclareça que o voto é livre e secreto e que nenhum trabalhador é obrigado a revelar sua preferência política.



Procurada, a assessoria de imprensa do Supermercado Zona Sul informou que não vai se pronunciar sobre o caso.

A reportagem de O DIA procurou a defesa do supermercado Zona Sul às 15h47, o Sindicato do Comércio às 15h35 e o Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro às 15h41, todos por e-mail. Até o momento desta publicação, nenhuma das partes se manifestou. O espaço segue aberto.

*Com informações da Agência Brasil

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna