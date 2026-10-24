O Brasil tem 918,8 mil eleitores aptos a votar em seções fora do País - Reprodução Internet

O Brasil tem 918,8 mil eleitores aptos a votar em seções fora do PaísReprodução Internet

Publicado 24/10/2026 16:57

São Paulo - Brasileiros que vivem na Nova Zelândia são os primeiros a depositarem seus votos neste segundo turno das eleições 2026. Foram abertas às 16 horas deste sábado (de Brasília) as cinco seções de Wellington, capital neozelandesa. Há 3,1 mil eleitores aptos a votar por lá.