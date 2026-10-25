Nunes Marques acompanhou emissão da zerésima, primeiro relatório emitido pela urna no dia da eleiçãoReprodução / X
O documento comprova, antes do início oficial da votação, que não há votos registrados para nenhum candidato naquele dispositivo.
"A Justiça Eleitoral estará novamente mobilizada em todo o território nacional para assegurar a livre e espontânea manifestação da vontade do eleitorado, garantindo o mesmo clima de tranquilidade e respeito registrado no primeiro turno", disse o presidente do TSE.
Nunes Marques relembrou que eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo e pediu que todos sejam vigilantes com relação às informações que recebem e compartilham.
"Vamos elevar nosso senso crítico com mensagens eletrônicas recebidas nesta reta final. Principalmente, aquelas que tenham caráter sensacionalista e acusatório contra quaisquer dos candidatos, ou mesmo contra a Justiça Eleitoral", declarou.
O presidente do TSE também ressaltou que os eleitores devem checar o local de votação. Afirmou que houve "um número muito pequeno de alterações", mas emendou que "não custa verificar essa informação antes de sair de casa".
A conferência deve ser feita em canais oficiais, como os sites dos tribunais eleitorais, inclusive o do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); o ChatVote, assistente virtual do TSE; e o aplicativo e-Título.
A eleição de 2026 foi marcada por uma série de medidas judiciais contra informações falsas, especialmente publicações nas redes sociais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.