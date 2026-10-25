Cidade do Rio de Janeiro teve duas mudanças de locais de votação - Hugo Perruso / Agência O Dia

Cidade do Rio de Janeiro teve duas mudanças de locais de votaçãoHugo Perruso / Agência O Dia

Publicado 25/10/2026 10:35

O DIA, uma infestação de pulgas na Escola Municipal Visconde de Porto Seguro no Jardim Sulacap, na capital, causou a alteração em dez seções. Uma situação inusitada gerou mudança em um dos dois locais de votação no Estado do Rio de Janeiro durante as Eleições Gerais de 2026 . Segundo apurou, uma infestação de pulgas na Escola Municipal Visconde de Porto Seguro no Jardim Sulacap, na capital, causou a alteração em dez seções.

Houve também a transferência de outras cinco seções da Rede de Ensino EEEPV em Brás de Pina, por razão estrutural, neste domingo (25).

"Faço questão de reforçar: nos 5.040 locais de votação em todo o estado, apenas dois foram alterados entre o primeiro e o segundo turno. Essas mudanças ocorreram por motivos estruturais. Todos os demais locais permanecem os mesmos. Portanto, os eleitores que votaram normalmente no primeiro turno podem retornar ao mesmo local", disse Claudio de Mello Tavares, presidente do TRE-RJ.

A Escola Municipal Visconde de Porto Seguro, localizada na Rua Teófilo Guimarães, 604, no Jardim Sulacap, sofreu com a infestação de pulgas identificada ainda no primeiro turno. Desde então, houve serviço de dedetização, mas no sábado (24) verificou-se que ainda havia algumas em determinadas salas, sem condições de receber os eleitores neste segundo turno.

A mudança em cima da hora também aconteceu porque o novo local de votação fica muito próximo, a menos de cinco minutos do anterior, no Colégio Marques Rodrigues, na Rua Pacífico Pereira, 289, no mesmo bairro. Essa troca afetou dez seções: 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 e 154.

Já a Rede de Ensino EEEPV, localizada na Rua Muaná, 105, em Brás de Pina, foi trocada pela mesma rede de ensino na Rua Irapuá, 243, na Penha Circular. Segundo o TRE-RJ, a mudança tem por objetivo "garantir melhor infraestrutura de atendimento" e afeta o eleitorado de cinco seções em Brás de Pina: 123, 124, 125, 126 e 127.

Presidente do TRE-RJ garante segurança e menos filas

Na abertura da votação do segundo turno das Eleições Gerais de 2026, o presidente do TRE-RJ transmitiu tranquilidade para a população fluminense. Claudio de Mello Tavares garantiu segurança para os eleitores e reforçou que as forças policias foram mobilizadas, incluindo a Polícia Militar, no patrulhamento das ruas nos locais de votação em todo o Estado.

"Sintam a confiança de que teremos mais uma jornada de paz, tranquilidade e respeito pela vontade popular. A Justiça Eleitoral se preparou minuciosamente para este domingo. Cada etapa foi planejada, cada procedimento foi previsto e todas as medidas necessárias foram adotadas para que o eleitor possa exercer seu direito de voto com segurança e liberdade. E quero transmitir uma mensagem muito clara à população fluminense: podem sair de casa e votar com tranquilidade", afirmou.

Além disso, o presidente do TRE-RJ também comentou a expectativa de ter menos filas durante a votação. Com Douglas Ruas eleito para o governo ainda no primeiro turno, o povo fluminense votará apenas para Presidente da República (Lula, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PSL, disputam a presidência do Brasil).

"Nossa expectativa também é de uma votação mais rápida. No primeiro turno, o eleitor precisou fazer cinco escolhas. Hoje, votará apenas para presidente da República. Por isso, não esperamos filas e nem debates ao longo do dia", completou.

Eleição suplementar em Itaguaí

E exceção é no município de Itaguaí, que será um pouco diferente do restante do Estado, pois haverá disputa para a prefeitura. O primeiro volto será para escolher o presidente e, depois, o prefeito.

"Em Itaguaí, a votação será um pouco diferente. Além do segundo turno para presidente da República, haverá uma eleição suplementar para prefeito. Neste município, o eleitor votará primeiro para presidente e, em seguida, para prefeito. Quero fazer ainda um alerta importante: não se deixe levar por rumores, boatos ou informações falsas. Em caso de dúvida, procure sempre os canais oficiais da Justiça Eleitoral", finalizou.

Quatro chapas disputam a eleição suplementar para prefeito e vice-prefeito de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O candidato eleito cumprirá o mandato até 31 de dezembro de 2028.

Disputam o pleito: Haroldinho Jesus (PDT), que tem como vice Fabiano José Nunes, o Fabinho Taciano (PP). Kelaine Goulart (Novo), com Beto do Posto (Novo) como vice; Luciano Mota (PT), que forma chapa com Dr. Paulo Wesley (PT); e Marcelo Cunha (Democrata), ao lado de Dany VanTol (Democrata).