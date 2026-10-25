Raquel e Rebeca, de 19 anos - Alexia Gomes

Raquel e Rebeca, de 19 anosAlexia Gomes

Publicado 25/10/2026 11:45

Eleitores de cinco seções de uma zona eleitoral do Rio de Janeiro tiveram que votar em um novo lugar no segundo turno das Eleições Gerais de 2026 . Por causa de problemas estruturais, a Rede de Ensino EEEPV, em Brás de Pina, não teve condições de receber o eleitorado, neste domingo (25). Apesar da mudança de local, não houve maiores problemas e o TRE-RJ se certificou de auxiliar.

"Foi beleza, moro pertinho e foi tudo certo. Para mim, funcionou bem. Antes votava perto da minha casa, aqui em Brás de Pina também. Já mudou duas vezes, da Muaná para a Irapuá. Não tive nenhuma dificuldade. O TRE-RJ avisou tudo com antecedência, enviou mensagem para o celular e foi tudo tranquilo", disse o eleitor José Carlos do Nascimento, de 68 anos, em entrevista ao O DIA.

A Rede de Ensino EEEPV, localizada na Rua Muaná, 105, em Brás de Pina, foi trocada pela mesma rede de ensino na Rua Irapuá, 243, na Penha Circular. Segundo o TRE-RJ, a mudança teve por objetivo "garantir melhor infraestrutura de atendimento" e afetou o eleitorado de cinco seções: 123, 124, 125, 126 e 127. O TRE-RJ, porém, avisou com antecedência logo após o primeiro turno.

"O próprio pessoal da escola já tinha avisado que iria mudar. É a mesma rede de escola, só mudou a escola, mas moro perto das duas e não tive nenhum problema (com a mudança). Logo após o resultado do primeiro turno, recebi a informação sobre a mudança de local, então não tive nenhum problema com isso", contou Alex Ribeiro, de 36 anos, que é auxiliar de carga e esteve acompanhado da filha.

As irmãs Rebeca e Raquel Filemes Crisostomo, ambas de 19 anos, votaram pela primeira vez nas Eleições Gerais de 2026. Já no primeiro turno, houve a transferência de local por causa de superlotação do lugar escolhido anteriormente. Apesar disso, as estudantes não tiveram problemas para exercer o direito e elogiaram os funcionários da rede de ensino no auxílio ao eleitorado.

"Minha primeira votação foi esse ano. Tinha colocado em uma escola do lado da minha casa, mas houve uma mudança por causa de superlotação, tinha muita gente votando naquela escola. E aí trocaram para cá já no primeiro turno. Minha irmã (Raquel) que viu, mas continuamos votando juntas", disse Rebeca, que é estudante de TI.

"Não achei ruim porque continuou perto, seria ruim se fosse para longe. O pessoal também é bem gentil. A única coisa chata foi ficar procurando, mas no geral foi tranquilo. Eu procurei pelo e-título e achei o local rapidinho. Nós também conhecemos a região, então foi bem tranquilo", completou Raquel, jovem aprendiz de contabilidade.

Rio tem outra mudança de local de votação



A mudança de local em Brás de Pina não foi a única no Rio de Janeiro. No Jardim Sulacap, a Escola Municipal Visconde de Porto Seguro, localizada na Rua Teófilo Guimarães, 604, sofreu com uma infestação de pulgas e precisou transferir dez seções para o Colégio Marques Rodrigues, na Rua Pacífico Pereira, 289, no mesmo bairro. A alteração afetou as seções 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 e 154.