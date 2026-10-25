No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, 1.904 urnas foram substituídas. - Paulo Pinto / Agência Brasil

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, 1.904 urnas foram substituídas. Paulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 25/10/2026 11:55 | Atualizado 25/10/2026 12:04

Nas primeiras duas horas de votação, de 8h às 10h, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou em boletim que 467 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas em todo o país neste domingo (25) de segundo turno das eleições. O número corresponde a 0,09% das 499.248 urnas empregadas na votação deste ano.





A Justiça Eleitoral deixou reservados mais 48.815 equipamentos para substituição, se necessário. Mesmo que a urna eletrônica substituída apresente falha, a legislação prevê, como último recurso, a adoção de votação com cédula de papel. Até o momento, contudo, não foi preciso.



O TSE não informou os motivos que levaram à substituição das urnas. Em geral, a troca ocorre devido a falhas operacionais. No primeiro turno, em 4 de outubro, foram substituídas 1.904 urnas.



Neste domingo, mais de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar para presidente no segundo turno. LEIA MAIS: INMET: Eleitores podem enfrentar temporal e ventos de até 100 km/h A Justiça Eleitoral deixou reservados mais 48.815 equipamentos para substituição, se necessário. Mesmo que a urna eletrônica substituída apresente falha, a legislação prevê, como último recurso, a adoção de votação com cédula de papel. Até o momento, contudo, não foi preciso.O TSE não informou os motivos que levaram à substituição das urnas. Em geral, a troca ocorre devido a falhas operacionais. No primeiro turno, em 4 de outubro, foram substituídas 1.904 urnas.Neste domingo, mais de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar para presidente no segundo turno.

Chuva altera local de votação em Itapevi, no interior paulista

As fortes chuvas que atingiram diversas cidades do estado de São Paulo durante a madrugada deste domingo provocaram alteração de um local de votação na cidade de Itapevi, em São Paulo. A mudança ocorreu logo cedo, por volta das 7h30, informou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).



Por causa disso, os eleitores que votavam no Centro Municipal de Educação Básica (Cemeb) Professor Edevaldo Caramez, das seções eleitorais 439ª e 474ª, precisaram ser transferidos para a Escola do Futuro ETI Professor Irany Toledo de Moraes, que fica localizada na Rodovia Engenheiro Renê Benedito Da Silva, 1.400, Jardim Santa Rita.



Segundo o TRE-SP, a mudança precisou ser feita porque o antigo local de votação ficou inacessível por causa de alagamentos na região.



Durante a semana, de acordo com o TRE-SP, seis locais de votação – previstos para funcionar no segundo turno – precisaram ser alterados no estado de São Paulo em decorrência de situações climáticas.



Além de Itapevi, três locais ficam no interior paulista, nas cidades de Presidente Prudente, São João da Boa Vista e Ibitinga. Outras duas mudanças precisaram ser feitas na capital paulista, nos bairros do Tucuruvi e Jabaquara.



Antes de votar, é importante que o eleitor cheque o local de votação por meio do seu e-Título ou pelo portal da Justiça Eleitoral, por meio do menu "Consultas", opção "Onde Votar".