Secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RJ, Michel Kovacs - Hugo Perruso / AgÃªncia O Dia

Secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RJ, Michel KovacsHugo Perruso / AgÃªncia O Dia

Publicado 25/10/2026 14:23

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) informou que 163 urnas foram substituídas, número que representa 0,43% do total neste domingo (25), no segundo turno das Eleições Gerais , conforme balanço divulgado às 15h30. Também houve falta de luz em alguns locais de votação na cidade do Rio, como Penha e Taquara.

"Tem a atuação da Secretaria de TI junto com a Secretaria de Serviços Gerais em contato com as concessionárias. Temos uma equipe trabalhando o tempo inteiro com isso desde ontem. Mapeou todos os locais com problema de energia elétrica. Temos um convênio com o governo do Estado e a Secretaria de Educação com geradores nos locais com problema de energia mais amplo, quando atinge um local grande", explicou o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, Michael Kovacs.

O Tribunal ainda não divulgou um balanço de quantas zonas eleitorais foram afetadas pela falta de energia, mas garantiu que não houve prejuízo nem interrupção de votação nas seções. Segundo o secretário, as urnas têm reserva técnica de bateria com boa autonomia para continuar funcionando. Além disso, por segurança, baterias externas ou geradores foram encaminhados para os locais, em caso de necessidade.

"Controlamos o tempo para que as urnas não fiquem sem energia. Temos uma boa autonomia, um dia inteiro de votação, só que com segurança também. Quando temos alguma dúvida em modelos mais antigos, levamos essa bateria externa se o gerador não atende à localidade. Estamos atentos. Fomos comunicados sobre o problema de energia, mas acionamos as operadoras", completou Kovacs.

Na Taquara, houve falta de luz no CIEP Compositor Donga, na Estrada do Boiúna, S/N. Na Penha, o problema aconteceu no Centro Estadual Gomes Freire de Andrade. Eleitores também reclamaram de quedas pontuais em outros locais, como no Mello Tênis Clube, na Penha Circular, e em áreas de Magalhães Bastos.

Em relação às urnas substituídas, o TRE ainda não divulgou o balanço total, mas as cinco cidades onde aconteceram mais trocas no período da manhã foram: Rio de Janeiro, Niterói, Mesquita, Nilópolis e Caxias. Não houve qualquer problema fora da normalidade, com casos de problema na tela ou de energia, erro na impressora, atolamento de papel ou peças soltas.

"É o de sempre (problemas). Nada de nenhum motivo até agora que tenhamos destacado, tudo dentro do normal, tudo dentro do esperado. Esse número de 95 está bem baixo, está dentro do esperado, está abaixo desse limiar, né? Na última eleição ficamos aí em 0,70%, 0,69% no primeiro turno. Então essa perspectiva de 0,25% até agora em comparação com o primeiro turno tá bem consolidada", completou.