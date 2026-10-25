Mesmo sem obrigação, João Luiz, de 70 anos, compareceu às urnas - Reginaldo Pimenta

Mesmo sem obrigação, João Luiz, de 70 anos, compareceu às urnasReginaldo Pimenta

Publicado 25/10/2026 13:19

A chuva que atingiu o Rio, neste domingo (25), não desanimou eleitores que foram às urnas para votar no segundo turno das eleições. A disputa pela presidência da República acontece entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

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Na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, a professora Virgínia Cordeiro Gomes, de 63 anos, incentivou a população a votar, mesmo com o tempo chuvoso. "Espero que não (desanime os eleitores). Ninguém fica em casa. Venham votar. Qualquer voto faz a diferença. Para mim, não desanimou nada", afirmou.



O engenheiro João Luiz de Oliveira, de 70, também destacou que a vontade de mudança deve superar as dificuldades. "Quem quer mudança não desanima com a chuva. Não vai desanimar mesmo", frisou.



Para o gerente operacional de restaurantes Juarez, de 58, exercer a cidadania é fundamental. "Cidadania sempre. Exercer o meu direito. Quero mudança e que o Lula fique. O voto é a nossa força", declarou.



Estudante de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Mariana, de 28, também ressaltou a importância da participação nas urnas. "É por meio do voto. Cada voto faz a diferença", afirmou. Na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, a professora Virgínia Cordeiro Gomes, de 63 anos, incentivou a população a votar, mesmo com o tempo chuvoso. "Espero que não (desanime os eleitores). Ninguém fica em casa. Venham votar. Qualquer voto faz a diferença. Para mim, não desanimou nada", afirmou.O engenheiro João Luiz de Oliveira, de 70, também destacou que a vontade de mudança deve superar as dificuldades. "Quem quer mudança não desanima com a chuva. Não vai desanimar mesmo", frisou.Para o gerente operacional de restaurantes Juarez, de 58, exercer a cidadania é fundamental. "Cidadania sempre. Exercer o meu direito. Quero mudança e que o Lula fique. O voto é a nossa força", declarou.Estudante de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Mariana, de 28, também ressaltou a importância da participação nas urnas. "É por meio do voto. Cada voto faz a diferença", afirmou.

Já em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, a chuva apareceu apenas no início da manhã e também não atrapalhou os eleitores. Segundo a empreendedora Patrícia Lopes, de 51, que foi votar no Instituto Amendoeira, acompanhada do marido e do pai, Adalberto Oliveira, de 92, eles até pegaram chuva ao sair de casa, mas não enfrentaram grandes transtornos.



“Foi muito tranquilo, e estar em família e votar junto é indescritível. Na verdade, ele [o pa] sempre conversou comigo, desde os meus 10 anos, desde as Diretas Já, a redemocratização. Então, ele me ensinou a ter uma consciência crítica para poder escolher o que fosse melhor para mim e para a sociedade”, destacou.

Já o casal Leonardo Lessa, de 37, e Nathalia Lessa, de 35, nem chegou a pegar chuva ao sair de casa. Enquanto votavam o tempo já estava até ensolarado. "Foi tranquilo, não pegamos chuva", destacou Leonardo.

Segundo o Alerta Rio, neste domingo (25), o deslocamento de uma frente fria pelo oceano influenciou o tempo na cidade do Rio de Janeiro. A previsão é de céu nublado a encoberto e pancadas de chuva moderada a pontualmente forte a qualquer hora do dia, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de intensidade moderada/forte (até 76km/h). As temperaturas estarão em declínio, com mínima prevista de 18°C e máxima de 28°C.

