Terminal Águas Claras, em Salvador, neste domingo - Redes sociais / Reprodução

Terminal Águas Claras, em Salvador, neste domingoRedes sociais / Reprodução

Publicado 25/10/2026 14:26 | Atualizado 25/10/2026 14:47

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Maurício Kertzman Szporer, determinou neste domingo (25), que a Polícia Federal (PF) prenda em flagrante o secretário municipal de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza. Decisão foi proferida após fiscalização constatar redução da frota de ônibus durante a votação do segundo turno

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A determinação também manda restabelecer integralmente o serviço, com gratuidade, sob pena de multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento. O despacho, ao qual o Broadcast Político teve acesso, foi assinado às 13h15 e tem força de mandado. Até o momento, não há confirmação do cumprimento da prisão.



A determinação atende a pedido da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. Segundo a decisão, uma inspeção na garagem do BRT, na Avenida Barros Reis, encontrou diversos veículos parados. O supervisor informou aos magistrados que a frota em circulação era inferior à dos dias úteis e que a empresa seguia orientação da Secretaria Municipal de Mobilidade.



Ainda conforme o despacho, o supervisor foi informado da obrigação de manter o serviço sem redução e afirmou que mobilizaria motoristas para colocar os veículos nas ruas, o que não havia ocorrido até a decisão.



"Considerando-se que a orientação para redução da frota partiu da Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob), diante das evidências da violação dos artigos 297, 304 e 347 do Código Eleitoral, determino seja procedida a imediata prisão do seu titular, o secretário Pablo Souza", escreveu o desembargador



O tribunal deu prazo de uma hora, contado da notificação, para que os responsáveis comprovem nos autos a circulação de 100% da frota, com frequência e itinerários compatíveis com os dias úteis. A multa é solidária entre o município, o secretário e as concessionárias. A operação deverá ser mantida até o encerramento da votação e pelo tempo necessário ao retorno dos eleitores para casa.



A Polícia Federal também deverá fiscalizar as garagens e garantir a saída dos coletivos. O despacho prevê prisão em flagrante de quem impedir ou embaraçar o cumprimento da ordem e encaminha o processo à Procuradoria Regional Eleitoral para investigação. A determinação também manda restabelecer integralmente o serviço, com gratuidade, sob pena de multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento. O despacho, ao qual o Broadcast Político teve acesso, foi assinado às 13h15 e tem força de mandado. Até o momento, não há confirmação do cumprimento da prisão.A determinação atende a pedido da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. Segundo a decisão, uma inspeção na garagem do BRT, na Avenida Barros Reis, encontrou diversos veículos parados. O supervisor informou aos magistrados que a frota em circulação era inferior à dos dias úteis e que a empresa seguia orientação da Secretaria Municipal de Mobilidade.Ainda conforme o despacho, o supervisor foi informado da obrigação de manter o serviço sem redução e afirmou que mobilizaria motoristas para colocar os veículos nas ruas, o que não havia ocorrido até a decisão."Considerando-se que a orientação para redução da frota partiu da Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob), diante das evidências da violação dos artigos 297, 304 e 347 do Código Eleitoral, determino seja procedida a imediata prisão do seu titular, o secretário Pablo Souza", escreveu o desembargadorO tribunal deu prazo de uma hora, contado da notificação, para que os responsáveis comprovem nos autos a circulação de 100% da frota, com frequência e itinerários compatíveis com os dias úteis. A multa é solidária entre o município, o secretário e as concessionárias. A operação deverá ser mantida até o encerramento da votação e pelo tempo necessário ao retorno dos eleitores para casa.A Polícia Federal também deverá fiscalizar as garagens e garantir a saída dos coletivos. O despacho prevê prisão em flagrante de quem impedir ou embaraçar o cumprimento da ordem e encaminha o processo à Procuradoria Regional Eleitoral para investigação.

Prefeitura afirma normalização

Em nota, a Semob afirmou que a operação foi normalizada. A Pasta atribuiu as interrupções no início da manhã à presença de propaganda eleitoral em veículos nas garagens e disse que a situação foi contornada após diálogo com equipes operacionais e entidades sindicais. A secretaria informou ainda que notificou as empresas para garantir a disponibilidade integral da frota.



Salvador é administrada por Bruno Reis (União Brasil), aliado do ex-candidato ao governo estadual ACM Neto e apoiador de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mas deu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 944.358 votos no 1º turno, equivalentes a 65,26% dos válidos, contra 391.188 de Flávio (27,03%). Na disputa estadual, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), aliado do presidente, foi reeleito no 1º turno com 4.626.509 votos em toda a Bahia, ou 55,80% dos válidos, derrotando ACM Neto.

Campanha de Lula vai pedir ao TSE horário maior de votação

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está formulando um pedido para ampliar o horário de votação neste domingo, 25. Segundo Marco Aurélio de Carvalho, um dos coordenadores da campanha, o pedido será feito após denúncias de frotas de ônibus reduzidas em Salvador (BA) e em São Paulo (SP).



"Estamos formulando exatamente agora o pedido e vamos entrar no Tribunal Superior Eleitoral, que tem competência para discutir a matéria. Esperamos que o Pleno se reúna, dada a urgência da situação, para garantir o direito de voto, que é sagrado numa democracia. Vamos pedir, sim, a ampliação do horário, para que todos possam votar", disse aos jornalistas.



Marco Aurélio também disse ter conversado com a direção da companhia aérea GOL, após as denúncias de cancelamento de voos. "Conversei com a direção da GOL, que deixou claro que iria remanejar".

TSE: ''Dificuldade no transporte está sendo corrigida''

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo, 25, que em alguns locais do País foi identificada dificuldade no transporte, que está sendo corrigida. Questionado especificamente sobre o caso de Salvador (BA), ele não falou sobre a localidade.



"De fato, em alguns locais há uma dificuldade ainda com o transporte que já está sendo corrigido", afirmou. Nunes Marques concede entrevista coletiva no início da tarde, acompanhado pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na sede do órgão.



"A Justiça Eleitoral teve toda uma programação integrada através de todos os tribunais regionais para promover esse deslocamento", disse. Segundo ele, o ajuste na decisão sobre o transporte de eleitores indígenas foi para preservar a competência do juiz eleitoral.



"Em relação ao transporte dos demais estados, essas ações estão coordenadas com os tribunais regionais eleitorais e estão indo muito bem", completou.