Terminal Águas Claras, em Salvador, neste domingoRedes sociais / Reprodução
A determinação também manda restabelecer integralmente o serviço, com gratuidade, sob pena de multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento. O despacho, ao qual o Broadcast Político teve acesso, foi assinado às 13h15 e tem força de mandado. Até o momento, não há confirmação do cumprimento da prisão.
A determinação atende a pedido da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. Segundo a decisão, uma inspeção na garagem do BRT, na Avenida Barros Reis, encontrou diversos veículos parados. O supervisor informou aos magistrados que a frota em circulação era inferior à dos dias úteis e que a empresa seguia orientação da Secretaria Municipal de Mobilidade.
Ainda conforme o despacho, o supervisor foi informado da obrigação de manter o serviço sem redução e afirmou que mobilizaria motoristas para colocar os veículos nas ruas, o que não havia ocorrido até a decisão.
"Considerando-se que a orientação para redução da frota partiu da Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob), diante das evidências da violação dos artigos 297, 304 e 347 do Código Eleitoral, determino seja procedida a imediata prisão do seu titular, o secretário Pablo Souza", escreveu o desembargador
O tribunal deu prazo de uma hora, contado da notificação, para que os responsáveis comprovem nos autos a circulação de 100% da frota, com frequência e itinerários compatíveis com os dias úteis. A multa é solidária entre o município, o secretário e as concessionárias. A operação deverá ser mantida até o encerramento da votação e pelo tempo necessário ao retorno dos eleitores para casa.
A Polícia Federal também deverá fiscalizar as garagens e garantir a saída dos coletivos. O despacho prevê prisão em flagrante de quem impedir ou embaraçar o cumprimento da ordem e encaminha o processo à Procuradoria Regional Eleitoral para investigação.
Prefeitura afirma normalização
Salvador é administrada por Bruno Reis (União Brasil), aliado do ex-candidato ao governo estadual ACM Neto e apoiador de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mas deu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 944.358 votos no 1º turno, equivalentes a 65,26% dos válidos, contra 391.188 de Flávio (27,03%). Na disputa estadual, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), aliado do presidente, foi reeleito no 1º turno com 4.626.509 votos em toda a Bahia, ou 55,80% dos válidos, derrotando ACM Neto.
Campanha de Lula vai pedir ao TSE horário maior de votação
"Estamos formulando exatamente agora o pedido e vamos entrar no Tribunal Superior Eleitoral, que tem competência para discutir a matéria. Esperamos que o Pleno se reúna, dada a urgência da situação, para garantir o direito de voto, que é sagrado numa democracia. Vamos pedir, sim, a ampliação do horário, para que todos possam votar", disse aos jornalistas.
Marco Aurélio também disse ter conversado com a direção da companhia aérea GOL, após as denúncias de cancelamento de voos. "Conversei com a direção da GOL, que deixou claro que iria remanejar".
TSE: ''Dificuldade no transporte está sendo corrigida''
"De fato, em alguns locais há uma dificuldade ainda com o transporte que já está sendo corrigido", afirmou. Nunes Marques concede entrevista coletiva no início da tarde, acompanhado pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na sede do órgão.
"A Justiça Eleitoral teve toda uma programação integrada através de todos os tribunais regionais para promover esse deslocamento", disse. Segundo ele, o ajuste na decisão sobre o transporte de eleitores indígenas foi para preservar a competência do juiz eleitoral.
"Em relação ao transporte dos demais estados, essas ações estão coordenadas com os tribunais regionais eleitorais e estão indo muito bem", completou.