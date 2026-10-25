Motorista Ailton votou antes de ir ao trabalhoCarlos Elias Junior
No Instituto Cultural Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, o motorista de ônibus Ailton Alves foi votar já uniformizado, para ganhar tempo antes de seguir para o trabalho.
"Eu vim votar e estou indo trabalhar. Eu pego às 14h e pouca, mas vim mais cedo porque os ônibus estão todos cheios, então vim votar logo. Eu moro no bairro Almerinda e trabalho em Pendotiba, em Niterói. Espero uma mudança boa, que o Brasil seja próspero, não por mim, mas pelos meus netos e meus filhos. Vir votar é o meu maior prazer, porque acredito que meu voto pode trazer mudanças e mudanças boas”, disse.
A técnica de enfermagem Renata Gomes, de 47 anos, precisou conciliar a votação com a rotina de plantões. Ela saiu do trabalho para votar e, depois, voltou para assumir outro turno.
"Está bastante corrido. Tive que esperar alguém me render. A menina foi votar, voltou e me rendeu. Agora estou indo votar e depois vou voltar para render outra menina também. Eu moro aqui, mas vim do Fonseca e vou voltar para Icaraí, em Niterói. Espero que o governo continue nos dando essa oportunidade de ter nossos direitos em dia, tudo o que a gente já conquistou, que a gente não perca", destacou.
Na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, Rayssa Coutinho, de 36, também aproveitou a manhã para votar antes de seguir para o trabalho, na Região Metropolitana. Segundo ela, a empresa ajustou o horário de entrada dos funcionários para permitir que participassem da votação.
"Eu moro e trabalho com atendimento em Niterói, mas voto aqui porque já morei aqui. Eu entraria um pouco mais cedo, às 10h, mas eles liberaram a gente para votar. Hoje vou entrar às 14h, fizeram isso com todo mundo", contou.
O estudante Breno Coutinho, de 26, também conseguiu se organizar para votar pela manhã antes de seguir para o trabalho, na Zona Sudoeste. "Eu moro em Del Castilho e trabalho um pouco longe, na Barra da Tijuca. Me liberaram para votar, foi muito tranquilo. Eu cheguei, conversei, alinhei tudo e agora tô indo para lá", afirmou.
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