Mulher é filmada fazendo saudação nazista ao chegar a local de votação na Zona Sul - Divulgação/ Redes Sociais

Mulher é filmada fazendo saudação nazista ao chegar a local de votação na Zona Sul Divulgação/ Redes Sociais

Publicado 25/10/2026 14:59 | Atualizado 26/10/2026 12:58

Policia Civil investiga uma mulher que foi filmada fazendo uma saudação nazista ao chegar ao Colégio Santo Inácio, no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio, neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições. Ao ser questionada sobre o gesto, ela respondeu: "Você é comunista?". As imagens circulam nas redes sociais.

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No vídeo, a mulher aparece com o braço direito estendido para cima enquanto entra no local de votação. No vídeo, a mulher aparece com o braço direito estendido para cima enquanto entra no local de votação.

Uma eleitora foi filmada fazendo uma saudação nazista ao entrar em um colégio eleitoral em Botafogo, na Zona Sul do Rio, neste domingo (25) Crédito: Divulgação / Redes Sociais https://t.co/fQhuIlKkJT — Jornal O Dia (@jornalodia) October 25, 2026 O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo) como injúria por preconceito. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.



A Polícia Militar informou que não conduziu nenhuma ocorrência relacionada ao episódio. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo) como injúria por preconceito. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.A Polícia Militar informou que não conduziu nenhuma ocorrência relacionada ao episódio.

Em nota publicada nas redes sociais, a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj) manifesta repúdio ao episódio de antissemitismo.



"Trata-se de uma manifestação absolutamente inaceitável, que ultrapassa os limites da liberdade de expressão e afronta os valores democráticos, a dignidade humana e a memória das milhões de vítimas do nazismo. É especialmente grave que um episódio dessa natureza ocorra durante o exercício do voto, um dos símbolos mais importantes da democracia brasileira", diz o texto.



A FIERJ informou que acompanhará de perto a apuração dos fatos, cobrando a responsabilização dos envolvidos e a adoção das medidas legais cabíveis.

"O antissemitismo não pode ser naturalizado, relativizado ou tolerado. A apologia ao nazismo e as manifestações de ódio não encontram espaço em uma sociedade democrática. Não há democracia possível quando o ódio e a intolerância são tratados com indiferença", completou.

O Colégio Santo Inácio também destacou que repudia veementemente qualquer manifestação de apologia ao nazismo, discriminação ou preconceito, condutas inaceitáveis e incompatíveis com seus princípios humanos e cristãos.

A instituição esclareceu que, no dia do pleito, o espaço esteve temporariamente sob a responsabilidade e jurisdição da Justiça Eleitoral para servir como local de votação, período em que o controle de acesso e a segurança pública do prédio competem às autoridades eleitorais e policiais.



O Colégio informou ainda que está à disposição da Justiça Eleitoral e da Polícia Civil para cooperar com a apuração dos fatos.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa da mulher.

Direitos dos que trabalham

Quem precisar trabalhar no domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026, tem o direito de exercer o voto sem sofrer impedimentos ou punições por parte do empregador. Além de garantir o acesso à seção eleitoral, a empresa deve observar as regras trabalhistas aplicáveis ao serviço em feriados. O funcionamento do comércio também é permitido, desde que sejam asseguradas condições efetivas para que os funcionários votem, conforme o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O advogado trabalhista e professor universitário Lucas Baffi explica ao O DIA que o trabalho no dia da eleição segue as regras aplicáveis aos feriados, com possibilidade de folga compensatória ou pagamento em dobro, conforme a legislação e as condições da categoria. No caso do comércio, o funcionamento em feriados depende de autorização em convenção coletiva, além da observância das normas municipais.

"A regra é a normal para trabalhos em feriados: ou o empregador dá uma folga compensatória, ou paga em dobro aquele dia de trabalho", explicou Baffi.

Empresa não pode impedir o funcionário de votar



Mesmo quando a jornada inclui o domingo de votação, o empregador precisa organizar os horários para que os trabalhadores consigam comparecer à seção eleitoral. A liberação deve considerar o tempo necessário para o deslocamento e o exercício do voto, sem criar obstáculos ou exigir condições que inviabilizem a participação.

O artigo 234 do Código Eleitoral estabelece que "ninguém poderá impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio". Já o artigo 297 prevê pena de detenção de até seis meses e pagamento de multa para quem impedir ou dificultar o exercício do voto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral

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