Eleitores votaram no escuro no Centro Estadual Gomes Freire de Andrade, na Penha - Reprodução

Eleitores votaram no escuro no Centro Estadual Gomes Freire de Andrade, na PenhaReprodução

Publicado 25/10/2026 15:55

A falta de luz causou transtornos para os cariocas na manhã deste domingo (25), durante a votação do segundo turno das Eleições Gerais de 2026 . No Centro Estadual Gomes Freire de Andrade, na Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, o problema com a energia fez com que mesários utilizassem os flashs dos celulares para atender os eleitores.

Apesar disso, as urnas eletrônicas funcionaram normalmente e a votação não foi interrompida. Também houve falta de luz no CIEP Compositor Donga, na Estrada do Boiúna, S/N, na Taquara, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e em alguns locais na Penha Circular e em Magalhães Bastos. Segundo o Secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RJ, Michael Kovacs, a máquina possui reserva técnica de bateria com boa autonomia para continuar funcionando.



"Controlamos o tempo para que as urnas não fiquem sem energia. Temos boa autonomia para um dia inteiro de votação. Quando temos alguma dúvida em modelos mais antigos, levamos essa bateria externa se o gerador não atende a tempo. Estamos atentos, acionamos as operadoras de energia elétrica. Fomos comunicados sobre o problema de energia, mas acionamos as operadoras", disse Kovacs.

Falta de luz gera transtorno para os cariocas durante o segundo turno das eleições Crédito: Voz das Comunidades https://t.co/qXuGbdC2Ks — Jornal O Dia (@jornalodia) October 25, 2026

Rio tem mais de 100 urnas substituídas

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) informou que 132 urnas foram substituídas, número que representa 0,35% do total neste domingo (25), no segundo turno das Eleições Gerais, conforme balanço divulgado às 14h (de Brasília). O número, porém, é inferior ao mesmo período no primeiro turno, quando quase 0,70% foram trocadas.

Ao longo do dia no primeiro turno, 240 urnas foram substituídas. O TRE-RJ divulgará novas informações sobre o número consolidado de trocas de aparelhos até segunda-feira (26). Porém, o dado vem diminuindo a cada pleito. Nas eleições gerais de 2022, houve 1.047 trocas de aparelhos, o equivalente a 3,07%. Já nas eleições municipais de 2024, foram substituídas apenas 347.



"É o de sempre (problemas). É papel atolado pro eleitor, mesário, impressora com questão de atolamento de papel. Nada de nenhum motivo até agora que tenhamos destacado, tudo dentro do normal, tudo dentro do esperado. Esse número de 95 está bem baixo, está dentro do esperado, está abaixo desse limiar, né? Na última eleição ficamos aí em 0,70%, 0,69% no primeiro turno. Então essa perspectiva de 0,25% até agora em comparação com o primeiro turno tá bem consolidada", afirmou Kovacs.

O TRE-RJ ainda não tem um balanço de quantas zonas eleitorais foram afetadas, mas prometeu divulgar. Segundo o secretário, as urnas têm reserva técnica de bateria com boa autonomia para continuar funcionando, mas por segurança estava transportando baterias externas ou geradores para os locais quando a luz começou a ser restabelecida. Ou seja, a votação não foi interrompida durante a falta de energia.