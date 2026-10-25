A PF informou que ao longo de 2026 já instaurou 1608 inquéritos por crimes eleitorais - Polícia Federal / Divulgação

A PF informou que ao longo de 2026 já instaurou 1608 inquéritos por crimes eleitoraisPolícia Federal / Divulgação

Publicado 25/10/2026 15:25

A Polícia Federal registrou 26 termos circunstanciados de ocorrência (TCs) para apurar a prática de crimes eleitorais no segundo turno das eleições até as 14h30 deste domingo, 25. Segundo o balanço parcial divulgado pela PF, 38 investigados por suposta violação de sigilo do voto e propaganda irregular foram conduzidos para delegacias de polícia.

Outras 13 ocorrências estão em curso sobre possíveis flagrantes de crimes eleitorais. Os casos foram anotados em várias regiões do País.



A PF informou que ao longo de 2026 já instaurou 1608 inquéritos por crimes eleitorais. Ao todo, os agentes apreenderam R$ 51,9 milhões em bens e valores - R$ 31,7 milhões em espécie.



Voto por combustível



A atuação da PF na prevenção e repressão a crimes eleitorais abrange o País inteiro.



Segundo a PF, os números podem sofrer alterações em razão de novas ocorrências, investigações e atualização dos sistemas da corporação.



Na véspera do segundo turno, sábado, 24, a PF no Tocantins prendeu dois alvos por suspeita de corrupção eleitoral. Eles teriam comprado votos mediante a distribuição de requisições de combustível em Palmas.



A ação foi resultado de diligências destinadas à apuração de infrações relacionadas à captação ilícita de sufrágio, informou a PF. Durante a abordagem os agentes reuniram indícios de "benefícios econômicos com o objetivo de influenciar a escolha de eleitores".



O diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues, afirmou as ocorrências mais frequentes são relativas a propaganda eleitoral irregular, violação do sigilo do voto e desobediência. No ano de 2026, a instituição instaurou 1610 inquéritos relacionados a crimes eleitorais, dos quais 92% foram solucionados. "Isso mostra o esforço operacional que fizemos desde as últimas eleições", declarou.



Andrei Rodrigues afirmou que a PF vai instaurar inquérito para apurar o caso de agressão a uma vereadora do PT em um ato pró-Lula na cidade de Montes Claros (MG). Segundo o diretor, a vítima foi ouvida nesta manhã. Já um suposto caso envolvendo falta de ônibus em Salvador ainda não foi comunicado à instituição, segundo Rodrigues.



Representando o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, avaliou que o segundo turno das eleições está "bastante tranquilo".