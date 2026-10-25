Campanha de Lula pede prisão de secretário de Mobilidade e presidente da SPTrans em SPPaulo Pinto/Agência Brasil
Segundo dados citados pela campanha na ação, às 13h20 deste domingo, dos 13.790 ônibus da frota municipal, apenas 9.892 estavam em circulação, enquanto 3.898 permaneciam nas garagens, cerca de 28% do total. Os números foram divulgados pelo portal Metrópoles, com base em informações do aplicativo de monitoramento Infobus.
A federação argumenta que a redução configura possível crime eleitoral, por dificultar o exercício do voto e contrariar determinação da Justiça. Na véspera da eleição, a 1ª Zona Eleitoral havia ordenado à prefeitura e à SPTrans a operação integral da frota prevista para dias úteis, sob multa pessoal de R$ 100 mil ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) e ao presidente da empresa municipal em caso de descumprimento injustificado.
Além das prisões, a campanha pede que os ônibus sejam imediatamente colocados em circulação, com multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento, e que a SPTrans apresente os registros detalhados da operação. A ação também solicita providências do Ministério Público Eleitoral em relação ao prefeito.
O pedido ocorre em meio a denúncias semelhantes em Salvador, onde a Justiça Eleitoral determinou a disponibilização da frota completa após reclamações de eleitores. Mais cedo, a campanha de Lula também informou que pretende recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para solicitar a ampliação do horário de votação, diante dos problemas no transporte público nas duas capitais.
"Vamos pedir a prisão de Ricardo Nunes e do Secretário Municipal de Transportes ao TRE/SP. Já há o precedente de Salvador. Não vão impedir o povo de votar com golpe baixo!", afirmou o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos.
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