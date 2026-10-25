Movimentação em frente a Escola Municipal Alfredo de Paula Freitas, em Irajá - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Movimentação em frente a Escola Municipal Alfredo de Paula Freitas, em IrajáCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 25/10/2026 16:06

Neste domingo (25), os eleitores voltam às urnas para o segundo turno das eleições , em uma disputa que mobiliza o país e define os rumos do próximo período de governo. Além de escolher seus representantes, o eleitorado também aproveitou a votação para expressar expectativas e cobranças sobre temas que afetam diretamente o cotidiano da população, como saúde, educação e segurança pública.

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Em Irajá, na Zona Norte do Rio, os relatos de quem compareceu a Escola Municipal José do Patrocínio e Escola Municipal Alfredo de Paula Freitas mostram que, além da tranquilidade para votar, as prioridades para o próximo governo passam pela melhoria dos serviços públicos e pelo acompanhamento das ações dos eleitos.



Segundo os entrevistados, o movimento nas seções era baixo e o tempo de espera não passou de cinco minutos. Entre as principais expectativas para o próximo governo estão melhorias na saúde, na educação e na segurança pública.



Morador de Rocha Miranda, Marcos Gabriel, de 35 anos, contou que o deslocamento até o local de votação foi tranquilo, apesar do movimento nas ruas. Ele disse que encontrou apenas uma pessoa à sua frente na seção e conseguiu votar rapidamente.



“Eu acho que as pessoas às vezes estão levando isso muito como torcida. E a política não é uma torcida. A gente tem que votar, tem suas preferências, mas, independentemente delas, se é o seu candidato, você tem que cobrar o seu candidato também”, afirmou.



Para Marcos, a população deve acompanhar o trabalho dos governantes durante todo o mandato, sem deixar a fiscalização apenas para o período eleitoral. Ele também destacou a necessidade de mais fiscalização em hospitais públicos e escolas, além de melhorias na segurança.



A arquiteta Márcia Macedo, de 64 anos, também encontrou a seção vazia. Segundo ela, o trânsito estava mais movimentado, mas não houve dificuldade para votar. Para o próximo governo, a expectativa é de mudanças principalmente na segurança pública e na saúde.



“Não podemos mais sair de casa com nada. A saúde também, a gente precisa. Educação é coisa de sempre. Quero mudar do jeito que está esses 20 anos, não mudou nada”, disse.





Saúde e educação aparecem entre as prioridades



A empreendedora Sandra da Silva Xavier de Santos, de 69 anos, afirmou que não enfrentou filas ou dificuldades para exercer o voto. Para ela, saúde e educação devem estar entre as prioridades de quem assumir o governo.



“Tendo saúde, temos que ter educação. Saúde e educação para o povo”, declarou. Sandra também ressaltou a importância da participação dos eleitores: “É necessário todo mundo vir votar.”



Já o jovem João Black, de 22 anos, disse que o processo foi mais rápido do que no primeiro turno. Ele contou que chegou à seção e conseguiu votar em menos de cinco minutos, sem enfrentar fila.



Sobre as expectativas para o próximo período, João defendeu a continuidade de políticas sociais e dos incentivos voltados à população.



“Espero que a gente consiga manter esse reformismo que vem acontecendo no Brasil, com esses incentivos sociais, e que o Brasil consiga manter essa ascensão que está tendo mundialmente”, afirmou.





Colaborou Carlos Elias Júnior