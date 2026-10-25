Veja o resultado da apuração de votos no exteriorReprodução Internet
Oceania: Lula vence na Austrália e na Nova Zelândia
Na Austrália, Lula recebeu 6.017 votos, equivalentes a 63,46% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro teve 3.465 votos, ou 36,54%.
Na Nova Zelândia, o petista alcançou 80,54%, com 418 votos, contra 101 votos de Flávio, que somou 19,46%.
Ásia: Flávio tem ampla vantagem no Japão
No Japão, Flávio Bolsonaro venceu com 29.215 votos, o equivalente a 79,94%. Lula recebeu 7.331 votos, ou 20,06%.
O candidato do PL também ficou à frente em Taiwan, onde obteve 130 votos (58,04%), contra 94 (41,96%) do petista. Nas Filipinas, Flávio teve 39 votos, enquanto Lula recebeu 27.
Em outros países asiáticos, Lula liderou. Na China, o petista somou 502 votos (65,28%), contra 267 (34,72%) de Flávio. Na Coreia do Sul, venceu por 148 a 82. Em Singapura, o resultado foi de 213 votos para Lula e 121 para o adversário.
O petista também registrou maioria na Arábia Saudita, no Kuwait, na Jordânia, na Síria, no Líbano, na Palestina e na Turquia. Flávio venceu nos Emirados Árabes Unidos, no Catar e na Indonésia. Na Malásia, o resultado foi apertado, com 44 votos para Flávio e 41 para Lula. Na Tailândia, o candidato do PL teve 60 votos, contra 56 do petista.
África: disputa equilibrada em alguns países
Na África do Sul, Flávio Bolsonaro recebeu 256 votos (57,92%), enquanto Lula teve 186 (42,08%). Em Moçambique, o candidato do PL também ficou à frente, com 117 votos, contra 108 do petista.
Lula venceu em Angola, com 167 votos contra 118, e no Quênia, por 29 a 16. No Marrocos, o petista recebeu 31 votos, enquanto Flávio teve seis.
Europa: Lula lidera em Portugal, França e Alemanha
Em Portugal, país com uma das maiores comunidades de brasileiros aptos a votar no exterior, Lula recebeu 20.844 votos, ou 60,14%. Flávio Bolsonaro teve 13.818 votos, equivalentes a 39,86%.
Na França, o petista somou 10.676 votos (83,96%), contra 2.039 (16,04%) do adversário. Na Alemanha, Lula venceu por 16.549 a 4.374, alcançando 79,09% dos votos válidos.
Na Espanha, Lula teve 9.293 votos (68,42%), enquanto Flávio recebeu 4.289 (31,58%). Na Irlanda, o petista alcançou 80,20%, com 7.194 votos, contra 1.776 do candidato do PL.
Lula também ficou à frente nos Países Baixos, com 5.578 votos, na Itália, com 7.921, e na Suíça, onde recebeu 7.089 votos. No Reino Unido, o petista teve 658 votos, contra 176 de Flávio, conforme os dados informados na parcial.
O candidato do PT também venceu na Finlândia (74,83%), Estônia (82,90%), Croácia (54,39%), Eslovênia (70,53%), República Tcheca (77,95%), Polônia (75,07%), Sérvia (72,92%), Eslováquia (77,05%), Bélgica (58,72%), Hungria (75,21%), Dinamarca (85,06%), Suécia (78,26%), Noruega (76,78%), Áustria (74,98%) e Chipre (53,70%). Na Grécia, Flávio Bolsonaro ficou à frente, com 311 votos (54,95%), contra 255 (45,05%) de Lula.
A Turquia, que tem território tanto na Ásia quanto na Europa, aparece entre os países em que Lula venceu, com 98 votos, contra 29 de Flávio.
Os resultados apresentados correspondem aos boletins de urna consultados por país e não substituem a apuração oficial consolidada pelo TSE.
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