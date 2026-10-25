Rio teve frota de dia útil no segundo turno das eleições de 2026 - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Rio teve frota de dia útil no segundo turno das eleições de 2026Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 25/10/2026 17:26 | Atualizado 25/10/2026 17:29

A Prefeitura do Rio de Janeiro preparou neste domingo (25) uma operação especial de transporte público para o segundo turno das Eleições Gerais de 2026 . A frota de ônibus teve programação de dia útil com mais de quatro mil veículos nas ruas para facilitar o deslocamento dos eleitores e o acesso aos locais de votação. A gratuidade nos coletivos é válida até 20h (de Brasília).

O benefício contempla ônibus municipais, BRT, VLT, cabritinhos e vans, com programação de dia útil durante esse período. Os operadores foram formalmente orientados pela Prefeitura do Rio a cumprir a programação de frota prevista contratualmente para os dias úteis, contribuindo para que os eleitores possam se deslocar com mais facilidade ao longo do dia.

Prevista no Decreto Rio nº 58.518, publicado no Diário Oficial de 17 de agosto, a iniciativa mantém a gratuidade adotada nas eleições de 2022 e repetida em 2024, reforçando o compromisso de facilitar o acesso ao transporte público e garantir condições para que a população exerça seu direito ao voto.

Em outubro de 2022, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a decisão individual do ministro Luís Roberto Barroso que liberou o transporte público gratuito no segundo turno das eleições gerais. A decisão permitiu que os prefeitos adotem a medida e não sejam responsabilizados por improbidade administrativa ou crime eleitoral.

A decisão foi tomada após uma ação protocolada pelo partido Rede Sustentabilidade (REDE). No primeiro turno das eleições gerais, o ministro também determinou que o transporte público fosse mantido em níveis normais e que os municípios que já ofereceram a gratuidade em pleitos anteriores mantivessem a medida. Para defender isso, a REDE argumentou que o voto é obrigatório no Brasil.

Eleições no Rio de Janeiro

Nas Eleições Gerais de 2026, 12.857.648 eleitoras e eleitores estão aptos a votar no estado do Rio de Janeiro. O número representa um aumento de aproximadamente 0,23% em relação às eleições de 2022, quando 12.827.296 pessoas estavam aptas a votar. No primeiro turno, 9.859.802 eleitoras e eleitores

compareceram às urnas, o equivalente a 76,68% do eleitorado fluminense. Foram registradas 2.997.846 abstenções, correspondentes a 23,32% do eleitorado.

O Rio de Janeiro concentra 8,15% do eleitorado brasileiro e é o terceiro maior colégio eleitoral do país. Ao todo, 157.826.587 eleitoras e eleitores estão aptos a votar em todo o Brasil. São Paulo lidera o ranking, com 34.104.226 eleitoras e eleitores (21,61%), seguido por Minas Gerais, com 16.377.659 (10,38%).