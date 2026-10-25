Rio teve frota de dia útil no segundo turno das eleições de 2026Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

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Rodrigo Souza
A Prefeitura do Rio de Janeiro preparou neste domingo (25) uma operação especial de transporte público para o segundo turno das Eleições Gerais de 2026. A frota de ônibus teve programação de dia útil com mais de quatro mil veículos nas ruas para facilitar o deslocamento dos eleitores e o acesso aos locais de votação. A gratuidade nos coletivos é válida até 20h (de Brasília).
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O benefício contempla ônibus municipais, BRT, VLT, cabritinhos e vans, com programação de dia útil durante esse período. Os operadores foram formalmente orientados pela Prefeitura do Rio a cumprir a programação de frota prevista contratualmente para os dias úteis, contribuindo para que os eleitores possam se deslocar com mais facilidade ao longo do dia.
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Prevista no Decreto Rio nº 58.518, publicado no Diário Oficial de 17 de agosto, a iniciativa mantém a gratuidade adotada nas eleições de 2022 e repetida em 2024, reforçando o compromisso de facilitar o acesso ao transporte público e garantir condições para que a população exerça seu direito ao voto.
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Em outubro de 2022, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a decisão individual do ministro Luís Roberto Barroso que liberou o transporte público gratuito no segundo turno das eleições gerais. A decisão permitiu que os prefeitos adotem a medida e não sejam responsabilizados por improbidade administrativa ou crime eleitoral.
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A decisão foi tomada após uma ação protocolada pelo partido Rede Sustentabilidade (REDE). No primeiro turno das eleições gerais, o ministro também determinou que o transporte público fosse mantido em níveis normais e que os municípios que já ofereceram a gratuidade em pleitos anteriores mantivessem a medida. Para defender isso, a REDE argumentou que o voto é obrigatório no Brasil.

Eleições no Rio de Janeiro

Nas Eleições Gerais de 2026, 12.857.648 eleitoras e eleitores estão aptos a votar no estado do Rio de Janeiro. O número representa um aumento de aproximadamente 0,23% em relação às eleições de 2022, quando 12.827.296 pessoas estavam aptas a votar. No primeiro turno, 9.859.802 eleitoras e eleitores
compareceram às urnas, o equivalente a 76,68% do eleitorado fluminense. Foram registradas 2.997.846 abstenções, correspondentes a 23,32% do eleitorado.
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O Rio de Janeiro concentra 8,15% do eleitorado brasileiro e é o terceiro maior colégio eleitoral do país. Ao todo, 157.826.587 eleitoras e eleitores estão aptos a votar em todo o Brasil. São Paulo lidera o ranking, com 34.104.226 eleitoras e eleitores (21,61%), seguido por Minas Gerais, com 16.377.659 (10,38%).