Centro de Divulgação das Eleições, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ)Gabriel Salotti / Agência O Dia
Parte das seções do Rio são fechadas antes da prorrogação de votos
Em comunicado, TRE-RJ afirmou que mesas receptoras devem permanecer até 19h e deu orientações a eleitores que não conseguiram votar
Fachin diz que vontade dos eleitores deve ser respeitada
Senador Flávio Bolsonaro (PL), que perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que vai pedir anulação do segundo turno
Famosos comentam resultado do segundo turno das eleições
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu a reeleição em disputa contra Flávio Bolsonaro (PT) neste domingo (25)
Imprensa internacional destaca vitória histórica de Lula
Jornais como The New York Times, The Guardian, El País, Der Spiegel, Clarín e outros ao redor do mundo noticiaram a reeleição do petista
Lula promete fazer 'melhor mandato' da história do Brasil
Presidente agradeceu a jovens e idosos, defendeu regulação das plataformas digitais e anunciou prioridades para o próximo mandato, como educação e segurança pública
Nunes Marques diz ter ligado para candidatos para confirmar resultado
Presidente do TSE elogiou Flávio Bolsonaro (PL) pela primeira eleição e reconheceu a expressiva vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Flávio diz que vai pedir anulação da eleição após derrota: 'Inexplicável'
Senador recebeu 48,21% dos votos válidos; Lula obteve 51,79%
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