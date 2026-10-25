Ao longo do segundo turno das eleições, 27 bloqueios em rodovias foram registrado pela PRF - Divulgação / PRF

Ao longo do segundo turno das eleições, 27 bloqueios em rodovias foram registrado pela PRFDivulgação / PRF

Publicado 25/10/2026 18:43

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônio Fernando Oliveira, afirmou em coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) que a instituição registrou 27 casos de interdições em rodovias ao longo do domingo de eleições , sendo que quatro interdições seguem vigentes por efeitos das chuvas.





"Tivemos nesse período 27 interdições durante todo o dia, oito totais e 19 parciais, todas com esforço por resolver. Quatro delas seguem vigentes por questões de ocorrências da natureza, por excesso de chuva, mas todas elas com vias alternativas", disse o diretor-geral da PRF. "Ninguém deixou de circular por qualquer motivo de interdição de rodovia", acrescentou Oliveira



Segundo Oliveira, a PRF não tem nenhuma informação de pessoas que deixaram de votar por causa das interdições e afirmou que a prorrogação do prazo de votação também não deve alterar o planejamento da instituição. "A polícia continuará a postos, inclusive já iria continuar com todo o esforço mesmo posterior à finalização do período de votação", marcou. Leia mais! TRE-RJ dá orientações a eleitores após prorrogação da votação "Tivemos nesse período 27 interdições durante todo o dia, oito totais e 19 parciais, todas com esforço por resolver. Quatro delas seguem vigentes por questões de ocorrências da natureza, por excesso de chuva, mas todas elas com vias alternativas", disse o diretor-geral da PRF. "Ninguém deixou de circular por qualquer motivo de interdição de rodovia", acrescentou OliveiraSegundo Oliveira, a PRF não tem nenhuma informação de pessoas que deixaram de votar por causa das interdições e afirmou que a prorrogação do prazo de votação também não deve alterar o planejamento da instituição. "A polícia continuará a postos, inclusive já iria continuar com todo o esforço mesmo posterior à finalização do período de votação", marcou.

Horário de votação é estendido

A decisão foi tomada após o PT denunciar problemas no transporte de eleitores em diversos estados do país. O PL também solicitou a prorrogação do horário de votação, alegando problemas relacionados às condições climáticas em Belo Horizonte e no Rio Grande do Sul.

Na decisão, o relator afirmou que os fatos chegaram ao conhecimento do STF às 16h32 deste domingo. "Diante da urgência evidente na medida, determino prorrogação por duas horas, até as 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao STF dar cumprimento", disse Zanin no documento.

A decisão foi proferida pouco depois das 17h, quando as urnas de diferentes zonais eleitorais já haviam sido fechadas. De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 1.225 seções já foram computadas. Até o momento, já houve o registro de 345.054 votos. A totalização dos votos foi interrompida às 17h06.

A coligação "Brasil Pronto Pra Mais", do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a extensão do horário de votação nos estados da Bahia, Piauí, Paraíba, Paraná, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Pernambuco e Roraima devido a problemas no deslocamento de eleitores até o local de votação.

O candidato Flávio Bolsonaro (PL), também solicitou que o horário da votação fosse ampliado em municípios de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul atingidos por fortes chuvas. Entre as cidades, estão Belo Horizonte, Poços de Caldas, em MG, e São Borja, Itaqui e Uruguaiana, no RS.