Momento em que homem é levado para a delegacia - Reprodução

Momento em que homem é levado para a delegacia Reprodução

Publicado 25/10/2026 19:13 | Atualizado 25/10/2026 19:13

Um homem foi levado à delegacia neste domingo (25), após ser acusado de injúria racial durante o segundo turno das eleições, na Avenida Paris, em Bonsucesso, na Zona Norte . Segundo as informações iniciais, ele teria ofendido pessoas que declararam voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva e afirmado que pessoas negras não sabem pensar nem votar.





A denúncia foi feita por uma mulher, que acusou o homem de racismo. Policiais militares do 22º BPM (Maré) foram acionados e conduziram o suspeito à 21ª DP (Bonsucesso), onde a ocorrência foi registrada.



De acordo com os relatos iniciais, a discussão teria começado após manifestações de preferência política. Durante o desentendimento, o homem teria dirigido ofensas racistas a pessoas que declararam apoio a Lula.



A Polícia Militar confirmou que os agentes foram acionados para atender a uma ocorrência de injúria racial na Avenida Paris. O caso será apurado pela Polícia Civil.



LEIA MAIS: TRE-RJ confirma cinco prisões por boca de urna nas eleições A denúncia foi feita por uma mulher, que acusou o homem de racismo. Policiais militares do 22º BPM (Maré) foram acionados e conduziram o suspeito à 21ª DP (Bonsucesso), onde a ocorrência foi registrada.De acordo com os relatos iniciais, a discussão teria começado após manifestações de preferência política. Durante o desentendimento, o homem teria dirigido ofensas racistas a pessoas que declararam apoio a Lula.A Polícia Militar confirmou que os agentes foram acionados para atender a uma ocorrência de injúria racial na Avenida Paris. O caso será apurado pela Polícia Civil.

Após prorrogação, urnas começam a ser apuradas no país

A decisão foi proferida pouco depois das 17h, quando urnas de diferentes zonas eleitorais já haviam sido fechadas. De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 1.225 seções já haviam sido computadas. Até aquele momento, haviam sido registrados 345.054 votos, mas a totalização foi interrompida às 17h06.



A medida, inédita no país, provocou confusão em diferentes estados devido à falta de informações claras sobre a alteração do horário de votação. Em meio às incertezas, mesários chegaram a ficar sem saber como proceder, principalmente nos locais onde as urnas já haviam sido encerradas.



Zanin tomou a decisão após o PT denunciar problemas no transporte de eleitores em diversos estados. O PL também solicitou a prorrogação do horário de votação, alegando dificuldades relacionadas às condições climáticas em Belo Horizonte e no Rio Grande do Sul.

Na decisão, o ministro afirmou que os fatos chegaram ao conhecimento do STF às 16h32 deste domingo. "Diante da urgência evidente na medida, determino prorrogação por duas horas, até as 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao STF dar cumprimento", disse Zanin no documento.



Na Bahia, o Procon identificou 544 ônibus parados, mas aptos a operar, em garagens de empresas de transporte público em Salvador neste domingo. A campanha de Lula também, identificou uma redução de 31,4% na circulação de ônibus na capital de São Paulo entre 11h e 14h neste domingo.



Em Minas Gerais, diversos locais de votação ficaram sem energia elétrica devido às chuvas. No Rio Grande do Sul, cidades também ficaram debaixo d'água e foram atingidas pela cheia do rio Uruguai.