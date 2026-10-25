Celina Leão é reeleita governadora do Distrito Federal - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Celina Leão é reeleita governadora do Distrito Federal Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 25/10/2026 20:16 | Atualizado 25/10/2026 21:57

segundo turno das Eleições 2026 definiu os governadores de cinco estados e do Distrito Federal neste domingo (25). A votação ocorreu no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e na capital federal. Confira os políticos eleitos em cada um:



Distrito Federal





Celina Leão (PP) foi reeleita governadora do Distrito Federal, com 57,18% dos votos válidos, contra 42,82% de Leandro Grass (PT). Com a vitória, tornou-se a primeira mulher eleita diretamente pelas urnas para comandar a capital federal.





Acre





No Acre, Mailza Assis (PP) foi eleita com 66,21% dos votos válidos. Alan Rick (Republicanos) teve 33,79%.





Amazonas



No Amazonas, Omar Aziz (PSD) foi eleito com 61,42% dos votos válidos, enquanto Professora Maria do Carmo (PL) somou 38,58%.





Espírito Santo





No Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos) venceu a disputa com 52,17% dos votos válidos. Ricardo Ferraço (MDB) teve 47,83%.





Rio Grande do Norte





No Rio Grande do Norte, Cadu de Lula (PT) foi eleito com 50,77% dos votos válidos, contra 49,23% de Allyson (União Brasil).





Tocantins





No Tocantins, Vicentinho Júnior (PSDB) foi eleito com 64,52% dos votos válidos, enquanto Professora Dorinha (União Brasil) tem 35,48%.

