Eleitores do PT, comemorando a reeleição do presidente Lula na Cinelândia - Kelly Duque/Agência O DIA

Eleitores do PT, comemorando a reeleição do presidente Lula na CinelândiaKelly Duque/Agência O DIA

Publicado 25/10/2026 21:45 | Atualizado 25/10/2026 23:49

A confirmação da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , neste domingo (25), levou apoiadores às ruas do Rio de Janeiro. Na Cinelândia, manifestantes se reuniram para comemorar o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, em uma mobilização marcada por emoção, gritos de celebração e demonstrações de apoio ao petista.

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A praça, tradicional palco de manifestações políticas e mobilizações populares, voltou a receber eleitores que acompanharam a apuração e aguardaram a confirmação do resultado. Com a vitória de Lula, o local se transformou em ponto de encontro para apoiadores que quiseram celebrar juntos o desfecho da disputa pelo Palácio do Planalto.



Entre os presentes estava Márcia Gitana, moradora da capital, que não escondeu a emoção ao falar sobre a reeleição. Para ela, o resultado representa o reconhecimento da trajetória política do presidente.



“Lula campeão! Eu fico arrepiada com Lula campeão. Ele merece, melhor presidente do Brasil!”, declarou Márcia, emocionada com a vitória.



A manifestação da moradora traduzia o sentimento de parte dos apoiadores que foram à Cinelândia para acompanhar o resultado e celebrar a continuidade de Lula na Presidência. Para muitos deles, a comemoração também foi uma oportunidade de compartilhar a alegria com outras pessoas que acompanharam a campanha e a votação.



‘Uma emoção absurda, inimaginável’



Morador de São João de Meriti, João Paulo também esteve entre os apoiadores que comemoraram a vitória na região central do Rio. Ao falar sobre o resultado, ele descreveu a sensação como algo difícil de traduzir em palavras.



“Essa vitória é de um porra inenarrável. A emoção é absurda, inimaginável”, afirmou.



A comemoração na Cinelândia reuniu pessoas de diferentes idades, que acompanharam a apuração e celebraram o resultado nas ruas. A mobilização reforçou o caráter coletivo da manifestação, com apoiadores compartilhando a emoção da vitória e expressando suas expectativas para o novo mandato.



O clima de celebração na praça também remete à importância histórica da Cinelândia como espaço de participação política no Rio. Ao longo das décadas, o local recebeu atos de movimentos sociais, manifestações sindicais e mobilizações em defesa da democracia.





Lula reeleito

Com um resultado apertado e em uma virada histórica no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80 anos, venceu a disputa pelo cargo de Presidente da República, neste domingo (25), e seguirá no comando do país pelos próximos quatro anos. O petista chega a seu quarto e último mandato depois de receber mais de 64 milhões de votos, o equivalente a 51,79% do total. Geraldo Alckmin (PSB) é o vice-presidente.



Os votos brancos foram 1,12% (1.430.496), e nulos, 2,12% (2.723.305). O número de abstenções ficou em 30.509.005. O presidente reeleito disputou a vaga contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 48,21% dos votos válidos. No primeiro turno, o candidato do PL havia ficado na frente, com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. A diferença de porcentagem, de 1,87%, foi a menor já registrada.



Esta é a primeira vez que um candidato que havia ficado em segundo lugar no primeiro turno muda o resultado e ultrapassa o oponente na etapa final da disputa desde a criação da Constituição de 1988.



Quem é Lula

Nascido em Garanhuns (PE), mudou-se ainda criança com a família para o litoral de São Paulo e, posteriormente, para a capital paulista. Aos 14 anos, começou a trabalhar em uma fábrica e, depois, formou-se como torneiro mecânico pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).



Lula iniciou sua atuação sindical no fim da década de 1960 e, em 1975, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Na década de 1970, ganhou projeção ao liderar greves de metalúrgicos no ABC paulista. Em 1980, participou da fundação do PT e, em 1983, da criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Sua trajetória eleitoral começou em 1982, quando disputou o governo de São Paulo. Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Candidatou-se à Presidência pela primeira vez em 1989 e voltou a disputar o cargo em 1994 e 1998, antes de ser eleito em 2002.



Lula governou o Brasil entre 2003 e 2010, após ser reeleito em 2006. Em 2022, voltou a disputar a Presidência e foi eleito para um terceiro mandato, iniciado em 2023.

Colaborou Kelly Duque