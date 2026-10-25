Eleitores do PT, comemorando a reeleição do presidente Lula na CinelândiaKelly Duque/Agência O DIA
Entre os presentes estava Márcia Gitana, moradora da capital, que não escondeu a emoção ao falar sobre a reeleição. Para ela, o resultado representa o reconhecimento da trajetória política do presidente.
“Lula campeão! Eu fico arrepiada com Lula campeão. Ele merece, melhor presidente do Brasil!”, declarou Márcia, emocionada com a vitória.
A manifestação da moradora traduzia o sentimento de parte dos apoiadores que foram à Cinelândia para acompanhar o resultado e celebrar a continuidade de Lula na Presidência. Para muitos deles, a comemoração também foi uma oportunidade de compartilhar a alegria com outras pessoas que acompanharam a campanha e a votação.
‘Uma emoção absurda, inimaginável’
Morador de São João de Meriti, João Paulo também esteve entre os apoiadores que comemoraram a vitória na região central do Rio. Ao falar sobre o resultado, ele descreveu a sensação como algo difícil de traduzir em palavras.
“Essa vitória é de um porra inenarrável. A emoção é absurda, inimaginável”, afirmou.
A comemoração na Cinelândia reuniu pessoas de diferentes idades, que acompanharam a apuração e celebraram o resultado nas ruas. A mobilização reforçou o caráter coletivo da manifestação, com apoiadores compartilhando a emoção da vitória e expressando suas expectativas para o novo mandato.
O clima de celebração na praça também remete à importância histórica da Cinelândia como espaço de participação política no Rio. Ao longo das décadas, o local recebeu atos de movimentos sociais, manifestações sindicais e mobilizações em defesa da democracia.
Lula reeleito
Os votos brancos foram 1,12% (1.430.496), e nulos, 2,12% (2.723.305). O número de abstenções ficou em 30.509.005. O presidente reeleito disputou a vaga contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 48,21% dos votos válidos. No primeiro turno, o candidato do PL havia ficado na frente, com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. A diferença de porcentagem, de 1,87%, foi a menor já registrada.
Esta é a primeira vez que um candidato que havia ficado em segundo lugar no primeiro turno muda o resultado e ultrapassa o oponente na etapa final da disputa desde a criação da Constituição de 1988.
Quem é Lula
Lula iniciou sua atuação sindical no fim da década de 1960 e, em 1975, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Na década de 1970, ganhou projeção ao liderar greves de metalúrgicos no ABC paulista. Em 1980, participou da fundação do PT e, em 1983, da criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Lula governou o Brasil entre 2003 e 2010, após ser reeleito em 2006. Em 2022, voltou a disputar a Presidência e foi eleito para um terceiro mandato, iniciado em 2023.
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