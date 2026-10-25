Abstenção no 2º turno cai ao menor nível desde 2006 - Reprodução

Abstenção no 2º turno cai ao menor nível desde 2006Reprodução

Publicado 25/10/2026 22:18

A abstenção no segundo turno das eleições presidenciais de 2026 registrou uma queda expressiva neste domingo (25) e chegou ao menor patamar para essa etapa da votação desde 2006. O índice de eleitores que não compareceram às seções eleitorais ficou em 19,22%, abaixo dos 21,08% registrados no primeiro turno, percentual que havia sido o maior da série histórica.

Os votos brancos e nulos também atingiram um nível recorde de baixa. Somados, representaram 3,24% dos votos, o menor percentual registrado nos dois turnos de eleições presidenciais neste século, considerando a série iniciada em 2002, quando a urna eletrônica passou a ser utilizada em todo o país.





Queda interrompe tendência observada em eleições anteriores





Até 2022, a taxa de abstenção costumava aumentar do primeiro para o segundo turno das eleições presidenciais. Naquele ano, a disputa entre Lula e Jair Bolsonaro foi uma exceção à tendência histórica: o índice caiu de 20,95% no primeiro turno para 20,57% no segundo, uma redução de 0,38 ponto percentual.



Em 2026, a queda foi mais acentuada. A diferença entre os índices do primeiro e do segundo turno chegou a quase dois pontos percentuais, com a abstenção passando de 21,08% para 19,22%.

Transporte público e ampliação do horário de votação



O segundo turno foi marcado por denúncias de problemas na oferta de transporte público para os eleitores. O setor de inteligência do Ministério da Justiça identificou dificuldades em municípios da Bahia, de São Paulo, do Piauí, de Sergipe, do Pará, de Alagoas e do Rio de Janeiro. Em Salvador, a Justiça Eleitoral determinou a prisão do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza.



Diante dos relatos de dificuldades para chegar aos locais de votação, o PT pediu a ampliação do horário de encerramento das urnas, das 17h para as 19h. O PL também solicitou a extensão do prazo em São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina, alegando que as chuvas intensas prejudicavam o deslocamento dos eleitores.



Os pedidos foram aceitos pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), e posteriormente pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques. As decisões estenderam o horário de votação em todo o país até as 19h.



No entanto, as determinações foram expedidas perto do horário previsto para o encerramento original. Com isso, diversas seções já haviam fechado as urnas eletrônicas, o que impediu que novos votos fossem registrados nesses locais.

