Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reeleito presidente da República - ODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reeleito presidente da RepúblicaODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/10/2026 22:07





O ex-presidente argentino Alberto Fernández disse estar "feliz" com a vitória e lembrou o período em que Lula esteve preso. "Compartilhamos a tristeza de vê-lo preso e a alegria de vê-lo livre. Caminhamos juntos quando você voltou a governar. Hoje, o Brasil o elege pela quarta vez e a Pátria Grande celebra. Parabéns ao presidente reeleito, querido Lula", escreveu no X.



Também da Argentina, Cristina Kirchner parabenizou os brasileiros pela participação no pleito e comparou o dia ao histórico 17 de Outubro no país. "FELICITAÇÕES... primeiro ao povo brasileiro que hoje protagonizou um autêntico 17 de Outubro eleitoral e depois... a você, companheiro presidente Lula, que em sua sétima eleição presidencial soube despertar em seus compatriotas sentimento e sentido para vencer esta batalha", afirmou.



Já Gustavo Petro, ex-presidente da Colômbia, classificou o resultado como uma vitória da "democracia e da justiça social" na região. "O fascismo na América Latina foi detido no Brasil. O povo brasileiro livre conseguiu conter a avalanche de bots falsos e o sistema eleitoral com software público e bem cuidado pelo povo evitou fraudes, salvando a justiça social no Brasil e o intento estrangeiro de se apoderar de seus recursos naturais. Muito bem, Lula. Este é um triunfo para a humanidade e uma derrota estratégica para as forças da escuridão", declarou. Leia mais! Última eleição de Lula: relembre a trajetória política do presidente O ex-presidente argentino Alberto Fernández disse estar "feliz" com a vitória e lembrou o período em que Lula esteve preso. "Compartilhamos a tristeza de vê-lo preso e a alegria de vê-lo livre. Caminhamos juntos quando você voltou a governar. Hoje, o Brasil o elege pela quarta vez e a Pátria Grande celebra. Parabéns ao presidente reeleito, querido Lula", escreveu no X.Também da Argentina, Cristina Kirchner parabenizou os brasileiros pela participação no pleito e comparou o dia ao histórico 17 de Outubro no país. "FELICITAÇÕES... primeiro ao povo brasileiro que hoje protagonizou um autêntico 17 de Outubro eleitoral e depois... a você, companheiro presidente Lula, que em sua sétima eleição presidencial soube despertar em seus compatriotas sentimento e sentido para vencer esta batalha", afirmou.Já Gustavo Petro, ex-presidente da Colômbia, classificou o resultado como uma vitória da "democracia e da justiça social" na região. "O fascismo na América Latina foi detido no Brasil. O povo brasileiro livre conseguiu conter a avalanche de bots falsos e o sistema eleitoral com software público e bem cuidado pelo povo evitou fraudes, salvando a justiça social no Brasil e o intento estrangeiro de se apoderar de seus recursos naturais. Muito bem, Lula. Este é um triunfo para a humanidade e uma derrota estratégica para as forças da escuridão", declarou.

Quarto mandato

Lula recebeu mais de 64 milhões de votos, o equivalente a 51,79% do total, chegando a seu quarto e último mandato. Após o resultado desta eleição, o petista seguirá no comando do país pelos próximos quatro anos.

Esta é a primeira vez que um candidato que havia ficado em segundo lugar no primeiro turno muda o resultado e ultrapassa o oponente na etapa final da disputa desde a criação da Constituição de 1988.

Quem é Lula

Nascido em Garanhuns (PE), mudou-se ainda criança com a família para o litoral de São Paulo e, posteriormente, para a capital paulista. Aos 14 anos, começou a trabalhar em uma fábrica e, depois, formou-se como torneiro mecânico pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Lula iniciou sua atuação sindical no fim da década de 1960 e, em 1975, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Na década de 1970, ganhou projeção ao liderar greves de metalúrgicos no ABC paulista. Em 1980, participou da fundação do PT e, em 1983, da criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Sua trajetória eleitoral começou em 1982, quando disputou o governo de São Paulo. Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Candidatou-se à Presidência pela primeira vez em 1989 e voltou a disputar o cargo em 1994 e 1998, antes de ser eleito em 2002.



Lula governou o Brasil entre 2003 e 2010, após ser reeleito em 2006. Em 2022, voltou a disputar a Presidência e foi eleito para um terceiro mandato, iniciado em 2023.