Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reeleito presidente da República - afp

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reeleito presidente da República afp

Publicado 25/10/2026 22:40 | Atualizado 25/10/2026 22:40

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno da eleição presidencial na cidade do Rio de Janeiro, neste domingo (25), e reverteu a vantagem que o derrotado Flávio Bolsonaro (PL) havia conquistado na primeira etapa da disputa. Com 100% das seções totalizadas, o petista recebeu 1.898.391 votos, o equivalente a 51,54% dos válidos, enquanto o adversário somou 1.785.198 votos (48,46%). A diferença entre os dois foi de 113.193 votos.





O resultado representa uma mudança em relação ao primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na ocasião, Flávio Bolsonaro havia terminado à frente na capital fluminense, com 1.662.354 votos (47,88%), contra 1.524.517 (43,91%) de Lula. O candidato do PL abriu uma vantagem de 137.837 votos sobre o petista.



Desta vez, Lula acrescentou 373.874 votos ao próprio resultado, enquanto Flávio Bolsonaro teve um aumento de 122.844 votos em comparação com a primeira votação. A mudança na distribuição dos votos válidos colocou o presidente à frente na capital.



LEIA MAIS: Em virada histórica, Lula vence disputa e é reeleito presidente do Brasil O resultado representa uma mudança em relação ao primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na ocasião, Flávio Bolsonaro havia terminado à frente na capital fluminense, com 1.662.354 votos (47,88%), contra 1.524.517 (43,91%) de Lula. O candidato do PL abriu uma vantagem de 137.837 votos sobre o petista.Desta vez, Lula acrescentou 373.874 votos ao próprio resultado, enquanto Flávio Bolsonaro teve um aumento de 122.844 votos em comparação com a primeira votação. A mudança na distribuição dos votos válidos colocou o presidente à frente na capital.

Comparecimento aumenta e abstenção diminui





A abstenção



Apesar da queda, mais de 1,1 milhão de eleitores aptos deixaram de votar no segundo turno. O número mantém a ausência às urnas como um dos principais dados da votação na capital.



O eleitorado apto informado pelo painel também apresentou pequena variação entre as duas datas: eram 4.952.612 pessoas no primeiro turno e 4.952.423 no segundo, diferença de 189 eleitores.



Os votos brancos e nulos diminuíram na segunda votação. No primeiro turno, 73.440 eleitores votaram em branco, o equivalente a 2,01% do total. No segundo, foram 39.583, ou 1,04%.



A quantidade de votos nulos passou de 113.584 para 91.698. Em percentual, o índice recuou de 3,10% para 2,40%.



Somados, brancos e nulos representaram 187.024 votos no primeiro turno e 131.281 no segundo, uma redução de 55.743 registros.



Os votos válidos, por sua vez, aumentaram de 3.471.874 para 3.683.589. A diferença de 211.715 votos válidos entre as duas etapas ajuda a dimensionar a mudança no resultado municipal.



A participação dos eleitores também mudou entre os dois turnos. Neste domingo, 3.814.870 pessoas compareceram às urnas na capital, diante de 3.658.898 no primeiro turno. O aumento foi de 155.972 votantes.A abstenção caiu de 1.293.714 eleitores, em 4 de outubro, para 1.137.553 neste domingo . Em termos percentuais, o índice passou de 26,12% para 22,97%, uma redução de 3,15 pontos percentuais.Apesar da queda, mais de 1,1 milhão de eleitores aptos deixaram de votar no segundo turno. O número mantém a ausência às urnas como um dos principais dados da votação na capital.O eleitorado apto informado pelo painel também apresentou pequena variação entre as duas datas: eram 4.952.612 pessoas no primeiro turno e 4.952.423 no segundo, diferença de 189 eleitores.Os votos brancos e nulos diminuíram na segunda votação. No primeiro turno, 73.440 eleitores votaram em branco, o equivalente a 2,01% do total. No segundo, foram 39.583, ou 1,04%.A quantidade de votos nulos passou de 113.584 para 91.698. Em percentual, o índice recuou de 3,10% para 2,40%.Somados, brancos e nulos representaram 187.024 votos no primeiro turno e 131.281 no segundo, uma redução de 55.743 registros.Os votos válidos, por sua vez, aumentaram de 3.471.874 para 3.683.589. A diferença de 211.715 votos válidos entre as duas etapas ajuda a dimensionar a mudança no resultado municipal.

Os últimos atos de campanha no Rio

A disputa chegou ao dia da votação após uma véspera marcada por grandes mobilizações de apoiadores dos dois candidatos na cidade.



No sábado (24), Lula participou de uma caminhada em Copacabana, na Zona Sul, durante o ato chamado “Brasil Pronto pra Mais”. A manifestação reuniu apoiadores na orla, com bandeiras, palavras de ordem e demonstrações de apoio à candidatura à reeleição.



Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR), cerca de 1,1 milhão de pessoas participaram do ato. Durante o discurso, Lula fez críticas à campanha do adversário e pediu mobilização dos eleitores para a votação decisiva. Depois da atividade no Rio, o presidente seguiu para São Paulo, onde participou de uma caminhada na Avenida Paulista, último compromisso de campanha antes do pleito.



Também no sábado, Flávio Bolsonaro reuniu apoiadores na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, no ato conhecido como “Bloco do 22”. Os participantes se concentraram vestidos principalmente de verde e amarelo, e seguiram pela região em uma mobilização com cantos e palavras de ordem contra o PT.



O senador esteve acompanhado de aliados políticos, entre eles o deputado federal Nikolas Ferreira e o governador eleito do Rio, Douglas Ruas. Durante a manifestação, apoiadores entoaram frases contra Lula e defenderam a eleição do candidato do PL. A atividade encerrou a agenda de campanha de Flávio na capital fluminense, após uma mobilização realizada pela manhã em Belo Horizonte, Minas Gerais.



O que mudou entre os dois turnos



A comparação dos resultados mostra que Flávio Bolsonaro liderou a votação municipal no primeiro turno, mas Lula terminou à frente no segundo. O petista passou de 43,91% para 51,54% dos votos válidos, enquanto o candidato do PL foi de 47,88% para 48,46%.



Em números absolutos, Lula saiu de 1.524.517 votos para 1.898.391. Flávio Bolsonaro passou de 1.662.354 para 1.785.198. O crescimento da votação dos dois candidatos ocorreu paralelamente ao aumento do comparecimento e à redução dos votos brancos, nulos e das abstenções.



A capital, portanto, registrou uma mudança no candidato mais votado entre as duas etapas. No segundo turno, Lula encerrou a apuração com 113.193 votos a mais que Flávio Bolsonaro, em uma votação que mobilizou cerca de 3,8 milhões de eleitores.