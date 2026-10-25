Lula promete 'melhor governo da história' após vitória nas urnas - Paulo Pinto/Agência Brasil

Lula promete 'melhor governo da história' após vitória nas urnasPaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 25/10/2026 22:58

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu fazer o melhor mandato de sua trajetória política após vencer o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Durante o discurso da vitória, neste domingo (25), o petista agradeceu aos eleitores, defendeu mudanças na forma de governar e anunciou prioridades para os próximos quatro anos, com destaque para educação, segurança pública, economia digital e políticas de cuidado.

“Vou fazer o melhor mandato que um presidente já fez na história desse país”, afirmou Lula, que completará 81 anos na terça-feira (27). O presidente também prometeu dedicar-se integralmente ao governo e declarou que pretende trabalhar para que a população tenha mais tranquilidade no dia a dia.



Ao comentar o resultado das urnas, Lula atribuiu a vitória à mobilização popular e destacou a participação de jovens e idosos na campanha. Ele agradeceu especialmente aos jovens que foram às ruas em defesa da democracia e relatou ter visto idosos com dificuldades de locomoção sendo levados por familiares para votar.



O presidente também celebrou a redução da abstenção e dos votos nulos na eleição. Segundo ele, o resultado refletiu o esforço de mobilização dos eleitores e a importância que a população atribuiu à defesa da democracia.





Lula defende regulação das plataformas digitais





Um dos principais pontos do discurso foi a defesa da regulação das plataformas digitais. Lula criticou a influência de empresas de tecnologia no processo eleitoral e afirmou que crimes cometidos no ambiente virtual devem receber tratamento semelhante ao de crimes praticados fora da internet.



“Não é possível que a gente não tenha consciência que o crime no mundo digital tem que ser tratado igual ao crime na vida real”, declarou.



O petista também criticou empresas que, segundo ele, movimentam grandes quantias, não pagam impostos no Brasil e tentam influenciar os resultados eleitorais. Lula classificou a eleição como uma derrota do negacionismo e da mentira.



O presidente anunciou ainda que pretende ampliar o espaço da comunicação digital em seu governo e se comunicar diretamente com a população com maior frequência. Ele afirmou que quer evitar que suas declarações sejam interpretadas de maneira distorcida e disse que passará a utilizar mais as redes e ferramentas digitais.

Lula também agradeceu ao deputado federal André Janones (Rede-MG), administrador do canal "Exército do Lula", que conta com mais de 10 milhões de seguidores, pelo papel desempenhado na campanha e afirmou que a eleição lhe trouxe lições sobre a forma de governar.

"Posso garantir que iremos mudar o jeito de governar. Essa eleição me deu muitas lições", afirmou. "Vou conversar muito com o povo brasileiro, muitas vezes por dia."





Ampliação da participação popular e respeito a diferenças





Lula afirmou que pretende promover mudanças na forma de governar e ampliar a participação da população nas decisões. Segundo ele, a vitória não elimina as divergências políticas, mas impõe a responsabilidade de governar para todos os brasileiros.



“Na medida em que a gente ganha as eleições, a gente não tem mais adversário. Eu tenho que governar para 215 milhões”, declarou.



O presidente também defendeu mais respeito às mulheres nas políticas públicas e garantiu que todas as religiões serão tratadas igualmente. Ao abordar a liberdade religiosa, destacou que cabe ao Estado laico assegurar que cada cidadão possa exercer sua fé e espiritualidade livremente.



Lula ainda reconheceu que terá de negociar com um Congresso Nacional mais conservador. Ele afirmou que não foi o presidente quem escolheu a composição do Legislativo, mas os eleitores, e que será com os parlamentares eleitos que precisará trabalhar para governar.





Educação, IA e economia verde entre as prioridades





Na área da educação, Lula prometeu ampliar a oferta de escolas em tempo integral até o ensino médio e universalizar o programa Pé-de-Meia. Também anunciou a intenção de criar uma versão universitária do programa, com o objetivo de evitar que estudantes abandonem os estudos para trabalhar.



O presidente defendeu ainda mais investimentos em matemática e engenharia e afirmou que o Brasil precisa desenvolver sua própria inteligência artificial, em vez de depender exclusivamente de tecnologias estrangeiras.



Na economia, Lula citou os setores digital, verde e criativo como áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Ele também destacou o potencial brasileiro em energias renováveis e defendeu o aproveitamento dessa capacidade para atrair centros de processamento de dados e ampliar a infraestrutura tecnológica nacional.



Na agenda ambiental, o presidente celebrou a redução do desmatamento por quatro anos consecutivos, segundo afirmou durante o discurso, e agradeceu à ministra Marina Silva e a outros integrantes do governo pelo trabalho na área climática.





Segurança pública terá maior participação federal





Lula também anunciou que pretende ampliar a atuação do governo federal na segurança pública. Segundo ele, o modelo estabelecido pela Constituição de 1988, que atribuiu grande parte da responsabilidade aos estados, precisa ser revisto diante das dificuldades enfrentadas pelos governos estaduais.



O presidente prometeu trabalhar para oferecer mais proteção à população e reforçou que o combate ao crime será uma das prioridades do próximo mandato.



“Para o bandido, a gente vai dar prisão”, afirmou.



Ao encerrar o discurso, Lula voltou a agradecer aos eleitores e atribuiu a vitória à defesa da democracia, ao sentimento de nacionalismo e à expectativa de futuro da população brasileira. Ele também disse que pretende se reunir com empresários, educadores, cientistas e mulheres nos próximos meses para discutir as prioridades do novo governo.

*Com informações de Estadão Conteúdo