Lula promete 'melhor governo da história' após vitória nas urnasPaulo Pinto/Agência Brasil
Ao comentar o resultado das urnas, Lula atribuiu a vitória à mobilização popular e destacou a participação de jovens e idosos na campanha. Ele agradeceu especialmente aos jovens que foram às ruas em defesa da democracia e relatou ter visto idosos com dificuldades de locomoção sendo levados por familiares para votar.
O presidente também celebrou a redução da abstenção e dos votos nulos na eleição. Segundo ele, o resultado refletiu o esforço de mobilização dos eleitores e a importância que a população atribuiu à defesa da democracia.
Lula defende regulação das plataformas digitais
Um dos principais pontos do discurso foi a defesa da regulação das plataformas digitais. Lula criticou a influência de empresas de tecnologia no processo eleitoral e afirmou que crimes cometidos no ambiente virtual devem receber tratamento semelhante ao de crimes praticados fora da internet.
“Não é possível que a gente não tenha consciência que o crime no mundo digital tem que ser tratado igual ao crime na vida real”, declarou.
O petista também criticou empresas que, segundo ele, movimentam grandes quantias, não pagam impostos no Brasil e tentam influenciar os resultados eleitorais. Lula classificou a eleição como uma derrota do negacionismo e da mentira.
O presidente anunciou ainda que pretende ampliar o espaço da comunicação digital em seu governo e se comunicar diretamente com a população com maior frequência. Ele afirmou que quer evitar que suas declarações sejam interpretadas de maneira distorcida e disse que passará a utilizar mais as redes e ferramentas digitais.
Ampliação da participação popular e respeito a diferenças
Lula afirmou que pretende promover mudanças na forma de governar e ampliar a participação da população nas decisões. Segundo ele, a vitória não elimina as divergências políticas, mas impõe a responsabilidade de governar para todos os brasileiros.
“Na medida em que a gente ganha as eleições, a gente não tem mais adversário. Eu tenho que governar para 215 milhões”, declarou.
O presidente também defendeu mais respeito às mulheres nas políticas públicas e garantiu que todas as religiões serão tratadas igualmente. Ao abordar a liberdade religiosa, destacou que cabe ao Estado laico assegurar que cada cidadão possa exercer sua fé e espiritualidade livremente.
Lula ainda reconheceu que terá de negociar com um Congresso Nacional mais conservador. Ele afirmou que não foi o presidente quem escolheu a composição do Legislativo, mas os eleitores, e que será com os parlamentares eleitos que precisará trabalhar para governar.
Educação, IA e economia verde entre as prioridades
Na área da educação, Lula prometeu ampliar a oferta de escolas em tempo integral até o ensino médio e universalizar o programa Pé-de-Meia. Também anunciou a intenção de criar uma versão universitária do programa, com o objetivo de evitar que estudantes abandonem os estudos para trabalhar.
O presidente defendeu ainda mais investimentos em matemática e engenharia e afirmou que o Brasil precisa desenvolver sua própria inteligência artificial, em vez de depender exclusivamente de tecnologias estrangeiras.
Na economia, Lula citou os setores digital, verde e criativo como áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Ele também destacou o potencial brasileiro em energias renováveis e defendeu o aproveitamento dessa capacidade para atrair centros de processamento de dados e ampliar a infraestrutura tecnológica nacional.
Na agenda ambiental, o presidente celebrou a redução do desmatamento por quatro anos consecutivos, segundo afirmou durante o discurso, e agradeceu à ministra Marina Silva e a outros integrantes do governo pelo trabalho na área climática.
Segurança pública terá maior participação federal
Lula também anunciou que pretende ampliar a atuação do governo federal na segurança pública. Segundo ele, o modelo estabelecido pela Constituição de 1988, que atribuiu grande parte da responsabilidade aos estados, precisa ser revisto diante das dificuldades enfrentadas pelos governos estaduais.
O presidente prometeu trabalhar para oferecer mais proteção à população e reforçou que o combate ao crime será uma das prioridades do próximo mandato.
“Para o bandido, a gente vai dar prisão”, afirmou.
Ao encerrar o discurso, Lula voltou a agradecer aos eleitores e atribuiu a vitória à defesa da democracia, ao sentimento de nacionalismo e à expectativa de futuro da população brasileira. Ele também disse que pretende se reunir com empresários, educadores, cientistas e mulheres nos próximos meses para discutir as prioridades do novo governo.
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