Flávio Bolsonaro após derrota - AFP

Flávio Bolsonaro após derrotaAFP

Publicado 25/10/2026 22:51

Flávio Bolsonaro (PL) se referiu ao resultado do segundo turno das eleições 2026 como uma situação "inexplicável" e afirmou que vai pedir pela anulação da votação. A declaração foi dada pelo senador às 22h40 deste domingo (25), e faz referência à decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou em duas horas o horário de encerramento das eleições. A determinação aconteceu após um pedido do PT e do próprio partido do candidato derrotado, o PL.

"O que aconteceu hoje não foi algo normal, foi inclusive inaceitável. Um ministro da Suprema Corte, pela primeira vez na história, ex-advogado do Lula dá uma canetada a pedido de um ex-sócio dele, e muda a regra do jogo no meio do jogo, às 17h01 o ministro Zanin, que não faz parte do Tribunal Superior Eleitoral, atropelando a justiça especializada, toma uma decisão prorrogando por duas horas as eleições. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. É inexplicável o que aconteceu. As eleições deveriam ser anuladas. É impossível reconhecer os estados das eleições. Vamos pedir a anulação das eleições", disse Flávio.

O posicionamento de indignação foi o mesmo adotado por seus apoiadores, que acreditam em fraude no processo eleitoral. Uma das reações mais contundentes veio da deputada federal eleita por São Paulo Marina Helena (Novo), que acusou, sem apresentar provas, a ocorrência de fraude eleitoral. "Roubaram! Roubaram! Eu nem sei o que dizer. Porque hoje eu não acredito que algum dia nesse País o resultado não será roubado", escreveu.

Lula vence o segundo turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80 anos, venceu a disputa pelo cargo de Presidente da República, neste domingo (25), e seguirá no comando do país pelos próximos quatro anos. O petista chega a seu quarto e último mandato depois de receber mais de 64 milhões de votos, o equivalente a 51,79% do total. Geraldo Alckmin (PSB) é o vice-presidente.

Os votos brancos foram 1,12% (1.430.496), e nulos, 2,12% (2.723.305). O número de abstenções ficou em 30.509.005.

O presidente reeleito disputou a vaga contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 48,21% dos votos válidos. No primeiro turno, o candidato do PL havia ficado na frente, com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. A diferença de porcentagem, de 1,87%, foi a menor já registrada.



Esta é a primeira vez que um candidato que havia ficado em segundo lugar no primeiro turno muda o resultado e ultrapassa o oponente na etapa final da disputa desde a criação da Constituição de 1988.

Horário de votação prorrogado

As urnas começaram a ser apuradas em todo o país às 19h, pelo horário de Brasília, neste domingo (25), duas horas depois do previsto inicialmente para o encerramento da votação do segundo turno das eleições. A prorrogação foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou a manutenção do recebimento de votos até as 19h nas seções eleitorais que ainda não haviam encerrado a votação. Nos locais onde as urnas já tinham sido fechadas, os eleitores não puderam mais votar.

A decisão foi proferida pouco depois das 17h, quando urnas de diferentes zonas eleitorais já haviam sido fechadas. De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 1.225 seções já haviam sido computadas. Até aquele momento, haviam sido registrados 345.054 votos, mas a totalização foi interrompida às 17h06.



A medida, inédita no país, provocou confusão em diferentes estados devido à falta de informações claras sobre a alteração do horário de votação. Em meio às incertezas, mesários chegaram a ficar sem saber como proceder, principalmente nos locais onde as urnas já haviam sido encerradas.



Zanin tomou a decisão após o PT denunciar problemas no transporte de eleitores em diversos estados. O PL também solicitou a prorrogação do horário de votação, alegando dificuldades relacionadas às condições climáticas em Belo Horizonte e no Rio Grande do Sul.



Na decisão, o ministro afirmou que os fatos chegaram ao conhecimento do STF às 16h32 deste domingo. "Diante da urgência evidente na medida, determino prorrogação por duas horas, até as 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao STF dar cumprimento", disse Zanin no documento.A decisão foi proferida pouco depois das 17h, quando urnas de diferentes zonas eleitorais já haviam sido fechadas. De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 1.225 seções já haviam sido computadas. Até aquele momento, haviam sido registrados 345.054 votos, mas a totalização foi interrompida às 17h06.



A medida, inédita no país, provocou confusão em diferentes estados devido à falta de informações claras sobre a alteração do horário de votação. Em meio às incertezas, mesários chegaram a ficar sem saber como proceder, principalmente nos locais onde as urnas já haviam sido encerradas.



Zanin tomou a decisão após o PT denunciar problemas no transporte de eleitores em diversos estados. O PL também solicitou a prorrogação do horário de votação, alegando dificuldades relacionadas às condições climáticas em Belo Horizonte e no Rio Grande do Sul.



Na decisão, o ministro afirmou que os fatos chegaram ao conhecimento do STF às 16h32 deste domingo. "Diante da urgência evidente na medida, determino prorrogação por duas horas, até as 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao STF dar cumprimento", disse Zanin no documento.