Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Lula Marques/Agência Brasil

Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Lula Marques/Agência Brasil

Publicado 25/10/2026 22:56 | Atualizado 25/10/2026 23:44

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, disse neste domingo (25) que ligou para os dois candidatos à Presidência da República para confirmar o resultado do pleito . O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 51,79%, o equivalente a 64.256.232 votos, e saiu vencedor em segundo turno, ante 48,21% obtido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 59.826.041 votos.

"Registro o convite para os dois candidatos para confirmar o resultado do voto", disse Nunes Marques em pronunciamento na noite deste domingo, 25, na sede do TSE, em Brasília. Ele estava acompanhado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e pelos ministros André Mendonça e Dias Toffoli, além dos demais ministros do TSE.



Nunes elogiou primeiro o candidato Flávio Bolsonaro, que pela primeira vez disputou uma eleição presidencial e reconheceu a votação expressiva do postulante. Sobre Lula, o presidente do TSE disse que a Justiça Eleitoral reconhece sua participação em mais um processo democrático e pela expressiva vitória nas lutas "Sua trajetória política atravessa diferentes períodos da história democrática brasileira. Participou, como candidato, em oito eleições", relembrou.

'Não houve nenhuma alteração advinda de decisão do STF'

Kássio Nunes Marques também sustentou que a Corte adotou todas as providências necessárias para cumprir a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou o encerramento da votação em segundo turno em todo o país neste domingo. Ele ainda destacou que tem "absoluta segurança de todo o processo eleitoral". Por decisão do ministro Cristiano Zanin, proferida às 17h01, o fechamento das urnas foi adiado de 17h para 19h.

"Mesmo diante de todas essas circunstâncias, adotamos todas as providências que se fizeram necessárias e fomos absolutamente exitosos. Não houve nenhuma alteração advinda da decisão judicial. Houve prorrogação na forma em que foi decidida. O TSE cumpriu a decisão nos estritos termos em que ela foi proferida e logo após demos fluência à totalização e à disponibilização. Então, temos absoluta segurança de todo o processo eleitoral", afirmou.

Em declaração na noite deste domingo, Nunes Marques, afirmou que as eleições brasileiras experimentaram "um grau elevado de judicialização". Segundo ele, foram submetidos ao Tribunal Superior Eleitoral um total de 2.265 processos referentes às eleições de 2026, dentre esse número foram 827 representações e 446 direitos de resposta.



Nunes Marques não respondeu a perguntas de jornalistas, diferentemente do que ocorreu após a declaração dos resultados no primeiro turno, em 4 de outubro. Estavam presentes na mesa o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e os ministros André Mendonça e Dias Toffoli, além dos demais ministros do TSE, mas nenhum deles se manifestou.



"A hiperjudicialização da disputa política produz consequências inevitáveis para o tempo de resposta jurisdicional. Cada processo exige exame, contraditório, análise técnica, fundamentação e, quando cabível, apreciação colegiada", criticou Nunes Marques.



"A celeridade é indispensável em matéria eleitoral, mas celeridade não pode se sobrepor à adequada prestação jurisdicional. Nosso desafio para os próximos ciclos será, portanto, continuar aperfeiçoando procedimentos, racionalizar fluxos e encontrar mecanismos que permitam oferecer respostas ainda mais céleres sem abrir mão das garantias que caracterizam o devido processo legal", completou.



TSE demorou 2h para se posicionar sobre prorrogação

Foi diante dessa demora de Nunes Marques que o PT decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF), mais de duas horas depois, para que seu pedido fosse analisado.



O timing alongado de Nunes Marques para tomar uma decisão sobre o caso contrasta com a conduta ágil que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral em 2022, teve na condução da votação naquele ano. Na época, também houve pedido para prorrogação da votação (por causa de operações da Polícia Rodoviária Federal em Estados em que o PT tinha maioria) Moraes decidiu que não prorrogaria a votação naquela oportunidade.



Neste ano, o atual presidente do TSE não adotou a mesma rapidez. O primeiro pedido do PT foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 13h22. O processo foi distribuído ao presidente do TSE às 13h54, segundo o sistema do Tribunal.



Nunes Marques só assinou o despacho solicitando informações dos tribunais regionais eleitorais às 16h12, duas horas e 18 minutos depois de ter recebido o primeiro pedido feito pelo PT. O partido de Lula solicitou, com "máxima urgência", uma posição do TSE sobre o assunto. No despacho das 16h12, Nunes Marques solicitou que os TREs apresentassem informações. Essas respostas deveriam ser prestadas em 30 minutos após as intimações.