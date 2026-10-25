Edson Fachin é o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) - Rovena Rosa/Agência Brasil

Edson Fachin é o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 25/10/2026 23:38

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, declarou neste domingo (25) que a vontade manifestada pelos eleitores nas urnas deve ser respeitada.





A manifestação de Fachin foi divulgada após a confirmação de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito para o quarto mandato.



“É tempo de reafirmar o respeito à vontade soberana do povo brasileiro, livremente manifestada nas urnas. A república se fortalece quando reconhece e respeita a soberania popular, fundamento da legitimidade democrática e expressão da cidadania”, afirmou.



Fachin também defendeu o fortalecimento da democracia e a harmonia dos Três Poderes.



“Mesmo diante de divergências, é nos limites da Constituição que devem buscar as respostas, preservando o equilíbrio entre os poderes e a integridade do Estado Democrático de Direito”, completou.



Após o anúncio do resultado das eleições, o candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) declarou que não reconhece o resultado do pleito e que vai pedir a anulação do segundo turno. Leia mais! Lula promete fazer 'melhor mandato' da história do Brasil A manifestação de Fachin foi divulgada após a confirmação de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito para o quarto mandato.“É tempo de reafirmar o respeito à vontade soberana do povo brasileiro, livremente manifestada nas urnas. A república se fortalece quando reconhece e respeita a soberania popular, fundamento da legitimidade democrática e expressão da cidadania”, afirmou.Fachin também defendeu o fortalecimento da democracia e a harmonia dos Três Poderes.“Mesmo diante de divergências, é nos limites da Constituição que devem buscar as respostas, preservando o equilíbrio entre os poderes e a integridade do Estado Democrático de Direito”, completou.Após o anúncio do resultado das eleições, o candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) declarou que não reconhece o resultado do pleito e que vai pedir a anulação do segundo turno.

Flávio diz que vai pedir anulação da eleição após derrota

Flávio Bolsonaro (PL) se referiu ao resultado do segundo turno das eleições 2026 como uma situação "inexplicável" e afirmou que vai pedir pela anulação da votação . A declaração foi dada pelo senador às 22h40 deste domingo (25), e faz referência à decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou em duas horas o horário de encerramento das eleições. A determinação aconteceu após um pedido do PT e do próprio partido do candidato derrotado, o PL.

"O que aconteceu hoje não foi algo normal, foi inclusive inaceitável. Um ministro da Suprema Corte, pela primeira vez na história, ex-advogado do Lula dá uma canetada a pedido de um ex-sócio dele, e muda a regra do jogo no meio do jogo, às 17h01 o ministro Zanin, que não faz parte do Tribunal Superior Eleitoral, atropelando a justiça especializada, toma uma decisão prorrogando por duas horas as eleições. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. É inexplicável o que aconteceu. As eleições deveriam ser anuladas. É impossível reconhecer os estados das eleições. Vamos pedir a anulação das eleições", disse Flávio.

O posicionamento de indignação foi o mesmo adotado por seus apoiadores , que acreditam em fraude no processo eleitoral. Uma das reações mais contundentes veio da deputada federal eleita por São Paulo Marina Helena (Novo), que acusou, sem apresentar provas, a ocorrência de fraude eleitoral. "Roubaram! Roubaram! Eu nem sei o que dizer. Porque hoje eu não acredito que algum dia nesse País o resultado não será roubado", escreveu.

Lula vence as Eleições 2026

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80 anos, venceu a disputa pelo cargo de Presidente da República , neste domingo (25), e seguirá no comando do país pelos próximos quatro anos. O petista chega a seu quarto e último mandato depois de receber mais de 64 milhões de votos.

No primeiro turno, o candidato do PL havia ficado na frente, com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. A diferença de porcentagem, de 1,87%, foi a menor já registrada. Esta é a primeira vez que um candidato que havia ficado em segundo lugar no primeiro turno muda o resultado e ultrapassa o oponente na etapa final da disputa desde a criação da Constituição de 1988.