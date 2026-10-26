A distância entre os candidatos é maior que a da eleição de 2022Paulo Pinto / Agência Brasil
A distância entre os candidatos é maior que a da eleição de 2022 Naquele pleito, Lula venceu Jair Bolsonaro por 2.139.645 votos. Lula teve 50,90% e o ex-capitão reformado, 49,10%. Em porcentual, a diferença foi de 1,8%.
A histórica vitória de Lula, em que ele se tornou o primeiro da história a virar uma eleição em segundo turno, superou também a disputa apertada entre a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB)
Em eleições recentes, distância de Bolsonaro é maior das últimas quatro eleições
A maior distância das últimas quatro eleições ainda é de Bolsonaro que, em 2018, venceu o então ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) por 10.756.941 votos. O ex-capitão reformado terminou o pleito com 55,13%, contra 44,87% de Haddad. A distância porcentual foi de 10,26%.
"Registro o convite para os dois candidatos para confirmar o resultado do voto", disse Nunes Marques em pronunciamento na noite deste domingo, 25, na sede do TSE, em Brasília. Ele estava acompanhado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e pelos ministros André Mendonça e Dias Toffoli, além dos demais ministros do TSE.
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