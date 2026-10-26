A distância entre os candidatos é maior que a da eleição de 2022 - Paulo Pinto / Agência Brasil

A distância entre os candidatos é maior que a da eleição de 2022Paulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 26/10/2026 00:14 | Atualizado 26/10/2026 00:14

São Paulo, 25 - O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) por 4.430.191 votos. A diferença foi de 3,58%. O petista terminou o pleito com 51,79%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terminou com 48,21%.

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A distância entre os candidatos é maior que a da eleição de 2022 Naquele pleito, Lula venceu Jair Bolsonaro por 2.139.645 votos. Lula teve 50,90% e o ex-capitão reformado, 49,10%. Em porcentual, a diferença foi de 1,8%.



A histórica vitória de Lula, em que ele se tornou o primeiro da história a virar uma eleição em segundo turno, superou também a disputa apertada entre a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB) A distância entre os candidatos é maior que a da eleição de 2022 Naquele pleito, Lula venceu Jair Bolsonaro por 2.139.645 votos. Lula teve 50,90% e o ex-capitão reformado, 49,10%. Em porcentual, a diferença foi de 1,8%.A histórica vitória de Lula, em que ele se tornou o primeiro da história a virar uma eleição em segundo turno, superou também a disputa apertada entre a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB)

Naquela eleição, Dilma venceu Aécio por 3.459.963 votos, quase 1 milhão a menos do que Lula bateu Flávio. A ex-presidente teve 51,64% dos votos, contra 48,36% de Aécio. Em porcentual, a distância foi de 3,28%.



Em eleições recentes, distância de Bolsonaro é maior das últimas quatro eleições



A maior distância das últimas quatro eleições ainda é de Bolsonaro que, em 2018, venceu o então ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) por 10.756.941 votos. O ex-capitão reformado terminou o pleito com 55,13%, contra 44,87% de Haddad. A distância porcentual foi de 10,26%.

Nunes Marques

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, disse neste domingo (25) que ligou para os dois candidatos à Presidência da República para confirmar o resultado do pleito. O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 51,79%, o equivalente a 64.256.232 votos, e saiu vencedor em segundo turno, ante 48,21% obtido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 59.826.041 votos.



"Registro o convite para os dois candidatos para confirmar o resultado do voto", disse Nunes Marques em pronunciamento na noite deste domingo, 25, na sede do TSE, em Brasília. Ele estava acompanhado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e pelos ministros André Mendonça e Dias Toffoli, além dos demais ministros do TSE.