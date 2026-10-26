Em discurso na Avenida Paulista, Lula disse que deve a vitória à 'juventude rebelde' e às 'mulheres' - Paulo Pinto / Agência Brasil

Em discurso na Avenida Paulista, Lula disse que deve a vitória à 'juventude rebelde' e às 'mulheres'Paulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 26/10/2026 08:30

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse na madrugada desta segunda-feira (26), após ser reeleito para o quarto mandato , que a vitória representa um "fato histórico". Lula disse que deve a vitória à "juventude rebelde" e às "mulheres". O petista discursou na Avenida Paulista, em São Paulo, onde apoiadores fizeram uma celebração com ares de carnaval fora de época.





"Vocês me deram a primazia de ser o primeiro presidente da República eleito quatro vezes pela via democrática. Esse é um fato histórico que eu devo ao povo brasileiro", afirmou Lula.



O presidente também disse que a vitória chegou graças aos brasileiros que acharam que o fim da escala de trabalho 6x1 é um "benefício à sociedade brasileira". Lula afirmou que as políticas públicas são feitas por ele pensando na população.



Lula também deu recados sobre as relações internacionais, ao afirmar que o Brasil "não cabe no quintal de ninguém", e pediu para que fosse executado o hino da Independência.

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Desempenho nas urnas

Lula destacou o crescimento em dois milhões de votos na Grande São Paulo entre o primeiro e o segundo turno. Ele também ressaltou o desempenho dos aliados dele no Nordeste, em especial, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, e agradeceu ao ex-ministro da Educação, Camilo Santana. Para Fonteles, Lula disse que o aliado "enterrou a carreira" do presidente do PP e senador Ciro Nogueira (PI), que perdeu a reeleição para uma cadeira no estado.



O presidente afirmou também que a eleição foi uma "vitória para homens e mulheres". "Essa não é uma vitória de um homem, é uma vitória de um homem e de mulheres", disse Lula. O petista disse também "eu amo vocês" para os militantes da Avenida Paulista.



Em discurso, o vice-presidente reeleito Geraldo Alckmin (PSB) disse que a vitória traz um "sentimento de gratidão" a jovens e agradeceu a idosos pelo "sacrifício de ir votar", e destacou o baixo nível de abstenção e o aumento de 27,5% da votação de Lula entre o primeiro e o segundo turno. Alckmin afirmou também que Lula "salvou a democracia no Brasil duas vezes" e disse que o presidente pode contar com ele para "trabalhar juntos".

Participação popular

Lula disse que seu quarto mandato terá maior participação popular. "Este meu quarto mandato será o melhor mandato que um presidente já fez na história deste país. Segundo: este mandato vai ser o que eu mais ouvir o povo brasileiro sobre o que ele quer que faça neste país", declarou o petista.



Lula disse também que trabalhará para fazer uma "comunicação digital muito forte" e prometeu conversar com seus eleitores por meio do canal "Exército do Lula", criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), crucial para a estratégia digital do petista no segundo turno.

Janones disse que o "Exército do Lula" é da "dignidade, democracia, educação e saúde", que irá continuar, e que a próxima missão do grupo é "dar a ele 90% de aprovação" no quarto mandato. "Falaram que nunca alguém que perdeu no primeiro turno poderia virar no segundo turno. (...) Eles esqueceram da força de um nordestino que veio num pau de arara", declarou o deputado federal.



O presidente reeleito defendeu fazer uma "revolução" na educação, com ampliação do Pé-de-Meia para estudantes universitários e universalização das escolas em tempo integral, e disse que também quer dominar a inteligência artificial: "Eu não quero inteligência artificial em mandarim e em inglês. Eu quero em português e vocês vão fazer".

Clima de carnaval

Uma multidão tomou a Avenida Paulista para comemorar a reeleição do presidente Lula. Com a via lotada, fogos de artifício e apoiadores até no teto de uma banca de jornal, a celebração ganhou ares de carnaval fora de época.



A festa também alcançou as sacadas dos prédios, de onde pessoas acompanhavam a comemoração. Em meio à multidão, André Janones foi ovacionado pelos apoiadores do presidente, por causa do engajamento na campanha de segundo turno. A recepção repetiu o entusiasmo da militância no hotel InterContinental, QG da campanha petista, onde Janones foi tratado como herói e chamado de "general", ao som do coro "Pessoal, urgente, Lula presidente".



Lula conquistou seu quarto mandato com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL). Com 100% das urnas apuradas, o petista somou 64.256.232 votos, ante 59.826.041 do adversário. Da Paulista, Lula seguiu para Brasília na sequência do discurso.