Em discurso na Avenida Paulista, Lula disse que deve a vitória à 'juventude rebelde' e às 'mulheres'Paulo Pinto / Agência Brasil
"Vocês me deram a primazia de ser o primeiro presidente da República eleito quatro vezes pela via democrática. Esse é um fato histórico que eu devo ao povo brasileiro", afirmou Lula.
O presidente também disse que a vitória chegou graças aos brasileiros que acharam que o fim da escala de trabalho 6x1 é um "benefício à sociedade brasileira". Lula afirmou que as políticas públicas são feitas por ele pensando na população.
Lula também deu recados sobre as relações internacionais, ao afirmar que o Brasil "não cabe no quintal de ninguém", e pediu para que fosse executado o hino da Independência.
Desempenho nas urnas
O presidente afirmou também que a eleição foi uma "vitória para homens e mulheres". "Essa não é uma vitória de um homem, é uma vitória de um homem e de mulheres", disse Lula. O petista disse também "eu amo vocês" para os militantes da Avenida Paulista.
Em discurso, o vice-presidente reeleito Geraldo Alckmin (PSB) disse que a vitória traz um "sentimento de gratidão" a jovens e agradeceu a idosos pelo "sacrifício de ir votar", e destacou o baixo nível de abstenção e o aumento de 27,5% da votação de Lula entre o primeiro e o segundo turno. Alckmin afirmou também que Lula "salvou a democracia no Brasil duas vezes" e disse que o presidente pode contar com ele para "trabalhar juntos".
Participação popular
Lula disse também que trabalhará para fazer uma "comunicação digital muito forte" e prometeu conversar com seus eleitores por meio do canal "Exército do Lula", criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), crucial para a estratégia digital do petista no segundo turno.
O presidente reeleito defendeu fazer uma "revolução" na educação, com ampliação do Pé-de-Meia para estudantes universitários e universalização das escolas em tempo integral, e disse que também quer dominar a inteligência artificial: "Eu não quero inteligência artificial em mandarim e em inglês. Eu quero em português e vocês vão fazer".
Clima de carnaval
A festa também alcançou as sacadas dos prédios, de onde pessoas acompanhavam a comemoração. Em meio à multidão, André Janones foi ovacionado pelos apoiadores do presidente, por causa do engajamento na campanha de segundo turno. A recepção repetiu o entusiasmo da militância no hotel InterContinental, QG da campanha petista, onde Janones foi tratado como herói e chamado de "general", ao som do coro "Pessoal, urgente, Lula presidente".
Lula conquistou seu quarto mandato com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL). Com 100% das urnas apuradas, o petista somou 64.256.232 votos, ante 59.826.041 do adversário. Da Paulista, Lula seguiu para Brasília na sequência do discurso.
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