Alckmin ergue o braço de Lula após a reeleição - AFP

Alckmin ergue o braço de Lula após a reeleiçãoAFP

Publicado 26/10/2026 09:38

Líderes mundiais parabenizaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória nas urnas. O petista, reeleito para o quarto mandato, terminou as eleições deste domingo (25) com 51,79% dos votos, contra 48,21% do adversário, Flávio Bolsonaro. Até a última atualização desta reportagem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o mandatário da Argentina, Javier Milei, não haviam se manifestado sobre o resultado das eleições no Brasil.

América

Ao parabenizar Lula pela reeleição, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse que pretende aprimorar a colaboração bilateral em comércio, meio ambiente e "prosperidade". "A relação entre ambos os países floresceu sob nossa parceira. Vamos aproveitar esta oportunidade para torná-la ainda mais forte", escreveu o premiê no X, na noite de domingo.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que "o povo brasileiro ganhou". "Viva a democracia", publicou. O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, citou ter ligado para Lula. "Eu o parabenizei pela vitória e pela festa democrática que representa um processo eleitoral", disse.

Presidente de direita do Paraguai, Santiago Peña foi um dos primeiros a comentar o resultado eleitoral. "Parabéns Lula pela sua eleição como presidente do Brasil. Saúdo o povo brasileiro por esta grande jornada democrática. O Paraguai e o Brasil compartilham uma agenda comum de integração e desenvolvimento. Continuaremos trabalhando juntos pelo bem-estar do nosso povo", disse Peña.

Os mandatários da Bolívia, Rodrigo Paz, e do Panamá, José Raúl Mulino, também direitistas, cumprimentaram Lula. "Parabenizo o presidente Lula por sua vitória. Bolívia e Brasil somos países vizinhos e irmãos, unidos por uma história e desafios comuns", escreveu Paz, que derrotou nas urnas o Movimento ao Socialismo, partido por décadas aliado ao PT.

Lula recebeu cumprimentos do presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Em mensagem no qual classifica Lula de "irmão", o líder do regime castrista classificou a vitória como "histórica" e afirmou que ela "garante a continuidade do caminho de paz, soberania e justiça social".

O presidente do Chile, José Antonio Kast, aliado de Flávio Bolsonaro, disse ter conversado com Lula. "Chile e Brasil têm um futuro em comum e seguiremos trabalhando por uma agenda que fortaleça as relações entre nossos países nas áreas de integração econômica e combate ao crime organizado na região."



Pertencentes a uma nova geração de líderes de direita que chegaram ao poder recentemente na América do Sul, a presidente do Peru, Keiko Fujimori, e o presidente do Equador, Daniel Noboa, deixaram as diferenças políticas de lado e congratularam Lula. "Reafirmo nossa vontade de fortalecer nossa aliança estratégica, a integração, a cooperação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia que compartilhamos, em benefício de ambos os povos", concluiu a presidente peruana, que chegou ao poder em julho.



Já Noboa, também em publicação no X, mandou "felicitações" a Lula e disse que "nossa região tem inimigos comuns, desafios compartilhados e muito a ganhar quando trabalhamos juntos".

Europa

O presidente da França, Emmanuel Macron, cumprimentou Lula e ressaltou a parceira entre os países. "A França e o Brasil têm muito a construir juntos. Diante dos grandes desafios do nosso tempo, reforcemos nossa parceria estratégica e façamos viver a amizade entre nossos dois países a serviço de um mundo mais justo", disse o líder francês.

Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez celebrou a vitória. "O que aconteceu no Brasil acontecerá na Espanha. A virada do progressismo global acaba de começar", escreveu na rede social X.

A Rússia celebrou o desempenho do presidente nas urnas, e destacou seus esforços para o desenvolvimento das relações entre os dois países. "Ele fez muito, não apenas para o desenvolvimento das relações bilaterais, mas também para o avanço de processos no âmbito dos Brics", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, confirmou ter conversado com o presidente brasileiro para felicitá-lo pela reeleição. Costa afirmou que a União Europeia e o Brasil "são parceiros sólidos". "Vamos continuar a trabalhar juntos para aprofundar os nossos laços, enfrentar os desafios globais e construir um mundo mais pacífico e próspero", concluiu.



Na madrugada desta segunda, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também parabenizou Lula pela vitória. "A democracia e o multilateralismo venceram no Brasil. A parceria da Europa com o Brasil está florescendo. Permaneceremos ao seu lado nos anos vindouros", escreveu.

Ásia

A China parabenizou o presidente Lula pela reeleição e afirmou respeitar a "escolha do povo brasileiro", ao ser questionada sobre a declaração de Flávio Bolsonaro de que o resultado do segundo turno é inválido. O porta-voz da chancelaria chinesa, Guo Jiakun, disse que Pequim tomou conhecimento do anúncio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e quer trabalhar com Brasília para avançar na construção de uma "comunidade de futuro compartilhado China-Brasil".



O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, chamou Lula de "querido amigo e companheiro". Já o iraniano Masoud Pezeshkian defendeu o fortalecimento dos laços bilaterais e da cooperação em favor do multilateralismo e da paz internacional.

* Com informações de Estadão Conteúdo e AFP

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Isabelle Rosa