Flávio Bolsonaro votou na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Flávio Bolsonaro votou na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 26/10/2026 09:56

Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado no estado do Rio de Janeiro no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25). Ele recebeu 5.169.033 votos, o equivalente a 53,10% dos válidos, contra 4.565.393 de Lula (PT), que somou 46,90%. Apesar do resultado estadual, o petista foi reeleito para seu quarto e último mandato, com mais de 64 milhões de votos em todo o país, correspondentes a 51,79% do total.

No primeiro turno, Flávio também ficou à frente no estado, com 53,1% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 39,41%. Já os votos em branco somaram 201.979 (2,05%), os nulos chegaram a 288.123 (2,92%) e a abstenção foi de 23,32%, com 2.997.846 eleitores ausentes.



Já no segundo turno, houve redução nos três indicadores. Foram registrados 111.682 votos em branco (1,11%) e 231.341 nulos (2,30%). A abstenção caiu para 21,62%, com 2.780.077 eleitores que não compareceram às urnas.



Em todo o país, a abstenção no segundo turno chegou a 19,22%, o menor índice para essa etapa da votação desde 2006. O percentual ficou abaixo dos 21,08% registrados no primeiro turno, que havia sido o mais alto da série histórica.



Os votos brancos e nulos também atingiram o menor patamar combinado em eleições presidenciais neste século. Somados, representaram 3,24% dos votos, considerando a série iniciada em 2002, quando a urna eletrônica passou a ser utilizada em todo o país.

Votação por região



Lula (PT) conseguiu reverter o resultado do primeiro turno em nove municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo a capital. Com isso, o número de cidades fluminenses em que o petista recebeu mais votos que Flávio Bolsonaro (PL) passou de nove para 18, segundo levantamento com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Além da capital, Lula virou a disputa em Barra do Piraí, Carmo, Mendes, Piraí, Rio Claro, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes e Três Rios. O candidato também manteve a liderança nos municípios de Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Laje do Muriaé, Miracema, Niterói, Pinheiral, Porciúncula, Rio das Flores e Valença.



Já Flávio, que havia vencido em 83 municípios no primeiro turno, terminou a segunda etapa da eleição à frente em 74 cidades do estado. O levantamento considera os resultados dos 92 municípios fluminenses.

Capital teve a maior mudança

A cidade do Rio registrou a maior alteração na diferença de votos entre os dois candidatos. No primeiro turno, Flávio recebeu 1.662.354 votos, contra 1.524.517 de Lula, uma vantagem de 137.837 votos para o candidato do PL.



No segundo turno, o cenário se inverteu: Lula conquistou 1.898.391 votos, enquanto Flávio obteve 1.785.198. O petista terminou com uma diferença de 113.193 votos à frente na capital.



Entre as duas etapas da votação, Lula acrescentou 373.874 votos ao seu resultado na cidade. Flávio, por sua vez, teve um aumento de 122.844 votos. Com isso, a diferença entre os candidatos mudou em 251.030 votos a favor do petista.