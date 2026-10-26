Lula teve vantagem de mais de 4,4 milhões de votos sobre Flávio Bolsonaro - Paulo Pinto/Agência Brasil

Lula teve vantagem de mais de 4,4 milhões de votos sobre Flávio BolsonaroPaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 26/10/2026 12:43

As eleições do segundo turno foram prorrogadas por duas horas - até as 19h - após uma decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin. A campanha petista recorreu à Suprema Corte depois de o TSE demorar duas horas para se posicionar sobre o caso.

Segundo Zanin, a liminar foi proferida com base em relatos das campanhas de Lula e de Flávio sobre problemas no transporte de eleitores. A medida, que afetou somente as urnas que ainda não haviam sido fechadas, paralisou a totalização dos votos às 17h06.



A decisão motivou críticas de Flávio Bolsonaro e aliados. O influenciador Pablo Marçal, que atuou na campanha do candidato do PL, levantou dúvidas sobre o processo eleitoral em coletiva de imprensa no fim da noite de domingo.

"Se os dados forem abertos, a gente vê o registro dos votos depois das cinco horas da tarde. São coisas básicas, o problema, e eu quero ver, é se vão abrir os dados", disse aos jornalistas, exaltado, após ser questionado sobre a ampla vantagem de Lula. As informações sobre as urnas, entretanto, estão disponíveis no site do TSE.

Pouco antes, no primeiro discurso depois da divulgação dos resultados do pleito, Flávio não reconheceu a vitória de Lula, disse que Zanin "mudou a regra do jogo no meio do jogo" e pediu a anulação das eleições

"Eu nunca vou saber se, num estado onde as urnas não foram reabertas, quantos votos eu poderia ter. É inexplicável o que aconteceu", reclamou. "É impossível reconhecer o resultado das eleições no contexto como essas coisas aconteceram. Nós vamos usar nosso jurídico, vamos pedir anulação dessas eleições."

Em posicionamento depois da apuração dos votos, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, disse que a decisão de Zanin "gerou dificuldades no processo eleitoral", mas que a prorrogação não influenciou o resultado do pleito.

Lula conquistou seu quarto mandato com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL). Com 100% das urnas apuradas, o petista somou 64.256.232 votos, ante 59.826.041 do adversário.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Isabelle Rosa