Pablo Souza, secretário de Mobilidade de Salvador, estava em Paris quando ordem de prisão foi expedida - Betto Jr / Secom PMS

Pablo Souza, secretário de Mobilidade de Salvador, estava em Paris quando ordem de prisão foi expedidaBetto Jr / Secom PMS

Publicado 26/10/2026 12:59

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) revogou nesta segunda-feira (26) a ordem de prisão em flagrante do secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza , expedida durante o segundo turno das eleições. A Corte manteve a apuração sobre a redução da frota de ônibus e determinou que a prefeitura, a secretaria e as concessionárias preservem e apresentem documentos da operação em até 48 horas.