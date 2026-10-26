Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Jim Watson / AFP

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosJim Watson / AFP

Publicado 26/10/2026 13:20

Internautas brasileiros estão fazendo comentários nas redes sociais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo ajuda após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhar as eleições deste domingo (25) . Os apoiadores do candidato derrotado, Flávio Bolsonaro (PL), cobram a investigação do pleito e alegam, sem provas, que o Brasil está passando por uma "fraude".

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"Salve o Brasil", afirmaram comentários de diversos seguidores com emojis da bandeira do país. "Em nome dos brasileiros que clamam por justiça, liberdade e democracia, peço que não ignore o que está acontecendo em nosso país", escreveu um homem. "Nós precisamos que você intervenha agora, mais do que nunca", pediu um eleitor.

Alguns internautas ainda mencionaram o ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que está preso após os Estados Unidos invadirem o país sul-americano no último dia 3 de janeiro.

Figuras públicas também comentaram nos perfis de Trump. O ator Thomaz Costa, ex-participante do reality 'A Fazenda', afirmou que precisa falar com o presidente estadunidense e enviou uma mensagem a ele. Já a influenciadora Emilly Araújo escreveu que "eles roubaram as urnas", enquanto a DJ Vanessa Cunha pediu para o republicano "salvar" os brasileiros.

Trump, que apoiou Flávio no pleito, ainda não se manifestou sobre o resultado das eleições no Brasil. Apesar disso, líderes internacionais, como o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, o presidente de direita do Paraguai, Santiago Peña, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, se manifestaram parabenizando Lula pela vitória.

Virada histórica

Lula conseguiu uma virada inédita na democracia brasileira. Após perder no primeiro turno para Flávio por 47,03% a 45,16%, o presidente reverteu o resultado no pleito decisivo para 51,79% a 48,21%, com 64.256.232 votos - um aumento de mais de 10 milhões de votos em comparação ao primeiro turno - contra 59.826.041 votos do seu adversário.

A eleição também ficou marcada pela prorrogação da votação em duas horas, depois de decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin. A medida foi tomada após o PT denunciar problemas no transporte de eleitores em diversos estados do país. O PL também solicitou o aumento do horário de votação, alegando questões relacionadas às condições climáticas em cinco estados.

Em entrevista coletiva após a definição do pleito, o ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantiu ter "absoluta segurança" de todo o processo eleitoral. O magistrado também afirmou que mesmo com a instabilidade na reta final da votação, a apuração foi possível graças aos esforços da sua equipe técnica.

"Nós conseguimos solucionar a maioria dos problemas, nós conseguimos contornar todas essas dificuldades no último momento, fizemos a contenção de todos os arquivos de boletim de urna do Brasil e, após essa decisão de poucas horas, conseguimos dar a fluência num ritmo que evitasse qualquer tipo de problema técnico."