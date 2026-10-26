O próximo mandato de Lula começa em 5 de janeiro de 2027 - Paulo Pinto / Agência Brasil

O próximo mandato de Lula começa em 5 de janeiro de 2027Paulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 26/10/2026 14:53

Ao terminar o segundo turno da eleição presidencial com 64.256.232 votos neste domingo (25), o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou a maior votação já obtida por um presidenciável na história do país.

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Os mais de 64 milhões de votos de Lula superam o recorde que já pertencia a ele, ao vencer a eleição de 2022 no segundo turno com mais de 60 milhões de votos, impedindo a reeleição de Jair Bolsonaro. Os mais de 64 milhões de votos de Lula superam o recorde que já pertencia a ele, ao vencer a eleição de 2022 no segundo turno com mais de 60 milhões de votos, impedindo a reeleição de Jair Bolsonaro.

Veja as maiores votações dos candidatos eleitos no país desde 1989, primeira eleição direta para a Presidência na redemocratização.



2026



Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 64.256.232 votos



2022



Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 60.345.999 votos



2006



Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 58.295.042 votos



2018



Jair Bolsonaro (PSL): 57.797.847 votos



2010



Dilma Rousseff (PT): 55.752.529 votos



2014



Dilma Rousseff (PT): 54.501.118 votos



2002



Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 52.793.364 votos



1998



Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 35.936.916 votos



1989



Fernando Collor (PRN): 35.090.206 votos



1994



Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 34.377.829 votos



Das dez eleições presidenciais após a redemocratização, apenas 1994 e 1998 foram decididas no primeiro turno.

Evolução do eleitorado



Os números resultantes das urnas mostram crescimento do eleitorado brasileiro. Em 1989, o país tinha pouco mais de 82 milhões de eleitores. O contingente cresceu ano a ano até alcançar mais de 158 milhões em 2026.



Como houve o aumento do eleitorado, o recorde de votos recebidos por Lula nesse domingo não representa a maior vitória em termos de votos válidos. Lula conquistou 51,79% da preferência do eleitorado. O recorde pertence à primeira eleição do petista, em 2002, quando derrotou José Serra (PSDB) com 61,27% dos votos válidos.



Veja os maiores percentuais de votos válidos recebidos pelos vencedores:



2002

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 61,27%



2006

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 60,83%



2010

Dilma Rousseff (PT): 56,05%



2018

Jair Bolsonaro (PSL): 55,13%



1994

Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 54,28%



1998

Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 53,06%



1989

Fernando Collor (PRN): 53,03%



2026

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 51,79%



2014

Dilma Rousseff (PT): 51,64%



2022

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 50,90%

Crescimento nos estados

Entre os brasileiros que compareceram neste domingo (25) às urnas no segundo turno das Eleições de 2026, 64.256.232 escolheram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O total representa 10,3 milhões de votos a mais que os que Lula recebeu no primeiro turno, quando foram registrados quase 53,9 milhões. O crescimento de votos se deu em todos os 26 estados e no Distrito Federal, com destaque para Minas Gerais.



Flávio Bolsonaro também cresceu na maior parte dos estados, mas com menor diferença entre os dois turnos. E, em seis estados, o candidato recuou um total de mais de 52,3 mil votos. São eles: Maranhão, Acre, Amapá, Roraima, Amazonas e Tocantins.



Em termos absolutos, São Paulo foi o estado onde Lula abriu a maior margem de diferença entre os dois turnos, com crescimento de 2,6 milhões de votos.



O segundo foi Minas Gerais, com mais de 1,1 milhão conquistados em menos de um mês. Minas também foi o único estado em que Lula virou o resultado, uma vez que Flávio Bolsonaro tinha terminado o primeiro turno à frente, com 5,7 milhões de votos contra 5,1 milhões de votos para Lula. No segundo turno, Lula avançou para 6,3 milhões de votos no estado, contra 6,2 milhões de votos de Flávio.



O crescimento de Lula no Rio de Janeiro, reduto político de Flávio Bolsonaro, também chama a atenção. Entre os dois turnos, o candidato do PT cresceu mais de 872 mil votos, enquanto que Flávio Bolsonaro avançou pouco mais de 202 mil votos.



Os estados onde Lula cresceu menos, em números absolutos, foram Roraima, Acre e Amapá, onde o presidente somou, respectivamente, pouco mais de 9 mil votos, 9,7 mil e 10,4 mil.

O próximo mandato de Lula começa em 5 de janeiro de 2027.