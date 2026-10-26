O próximo mandato de Lula começa em 5 de janeiro de 2027Paulo Pinto / Agência Brasil
Os mais de 64 milhões de votos de Lula superam o recorde que já pertencia a ele, ao vencer a eleição de 2022 no segundo turno com mais de 60 milhões de votos, impedindo a reeleição de Jair Bolsonaro.
2026
Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 64.256.232 votos
2022
Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 60.345.999 votos
2006
Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 58.295.042 votos
2018
Jair Bolsonaro (PSL): 57.797.847 votos
2010
Dilma Rousseff (PT): 55.752.529 votos
2014
Dilma Rousseff (PT): 54.501.118 votos
2002
Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 52.793.364 votos
1998
Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 35.936.916 votos
1989
Fernando Collor (PRN): 35.090.206 votos
1994
Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 34.377.829 votos
Das dez eleições presidenciais após a redemocratização, apenas 1994 e 1998 foram decididas no primeiro turno.
Evolução do eleitorado
Como houve o aumento do eleitorado, o recorde de votos recebidos por Lula nesse domingo não representa a maior vitória em termos de votos válidos. Lula conquistou 51,79% da preferência do eleitorado. O recorde pertence à primeira eleição do petista, em 2002, quando derrotou José Serra (PSDB) com 61,27% dos votos válidos.
Veja os maiores percentuais de votos válidos recebidos pelos vencedores:
Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 61,27%
2006
Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 60,83%
2010
Dilma Rousseff (PT): 56,05%
2018
Jair Bolsonaro (PSL): 55,13%
1994
Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 54,28%
1998
Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 53,06%
1989
Fernando Collor (PRN): 53,03%
2026
Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 51,79%
2014
Dilma Rousseff (PT): 51,64%
2022
Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 50,90%
Crescimento nos estados
Flávio Bolsonaro também cresceu na maior parte dos estados, mas com menor diferença entre os dois turnos. E, em seis estados, o candidato recuou um total de mais de 52,3 mil votos. São eles: Maranhão, Acre, Amapá, Roraima, Amazonas e Tocantins.
Em termos absolutos, São Paulo foi o estado onde Lula abriu a maior margem de diferença entre os dois turnos, com crescimento de 2,6 milhões de votos.
O segundo foi Minas Gerais, com mais de 1,1 milhão conquistados em menos de um mês. Minas também foi o único estado em que Lula virou o resultado, uma vez que Flávio Bolsonaro tinha terminado o primeiro turno à frente, com 5,7 milhões de votos contra 5,1 milhões de votos para Lula. No segundo turno, Lula avançou para 6,3 milhões de votos no estado, contra 6,2 milhões de votos de Flávio.
O crescimento de Lula no Rio de Janeiro, reduto político de Flávio Bolsonaro, também chama a atenção. Entre os dois turnos, o candidato do PT cresceu mais de 872 mil votos, enquanto que Flávio Bolsonaro avançou pouco mais de 202 mil votos.
Os estados onde Lula cresceu menos, em números absolutos, foram Roraima, Acre e Amapá, onde o presidente somou, respectivamente, pouco mais de 9 mil votos, 9,7 mil e 10,4 mil.
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