Presidente Lula durante encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - AFP

Presidente Lula durante encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpAFP

Publicado 26/10/2026 17:19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, sem apresentar provas, que a eleição presidencial do Brasil pareceu "fraudada". Em entrevista nesta segunda-feira (26), o republicano ainda disse que se dá bem com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ganhou a disputa deste domingo (25) ao superar o seu adversário , o candidato Flávio Bolsonaro (PL).

"Pareceu terrível. Eu não tomei partido, mas pareceu mais uma eleição fraudada, francamente. Não tomei partido, mas a imagem que passou para o mundo foi péssima. Sabe, eleições precisam ser inquestionáveis, e para mim, pareceu muito ruim", disse.

"Eu não governo o Brasil, eu governo os Estados Unidos. Eu gosto do Lula, me dou muito bem com ele. Só acho que teve uma aparência ruim", concluiu.

Virada histórica

Lula conseguiu uma virada inédito na democracia brasileira. Após perder no primeiro turno para Flávio por 47,03% a 45,16%, o presidente reverteu o resultado no pleito decisivo para 51,79% a 48,21%, com 64.256.232 votos - um aumento de mais de 10 milhões de votos em comparação ao primeiro turno - contra 59.826.041 votos do seu adversário. Com isso, ele se elegeu para seu quarto mandato presidencial, aos 80 anos.

A eleição também ficou marcada pela prorrogação da votação em duas horas, depois de decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin. A medida foi tomada após o PT denunciar problemas no transporte de eleitores em diversos estados do país. O PL também solicitou o aumento do horário de votação, alegando questões relacionadas às condições climáticas em cinco estados.

Depois do anúncio do resultado, Flávio Bolsonaro se manifestou. O senador afirmou que o ocorrido no pleito foi "inaceitável" e pedirá a anulação da votação.

"Um ministro da Suprema Corte, pela primeira vez na história, ex-advogado do Lula dá uma canetada a pedido de um ex-sócio dele, e muda a regra do jogo no meio do jogo, às 17h01 o ministro Zanin, que não faz parte do Tribunal Superior Eleitoral, atropelando a justiça especializada, toma uma decisão prorrogando por duas horas as eleições. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. É inexplicável o que aconteceu. As eleições deveriam ser anuladas. É impossível reconhecer os estados das eleições", disse.

Apesar disso, ainda neste domingo, o ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantiu ter "absoluta segurança" de todo o processo eleitoral. "Nós conseguimos solucionar a maioria dos problemas, nós conseguimos contornar todas essas dificuldades no último momento, fizemos a contenção de todos os arquivos de boletim de urna do Brasil e, após essa decisão de poucas horas, conseguimos dar a fluência num ritmo que evitasse qualquer tipo de problema técnico."