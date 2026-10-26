Flávio Bolsonaro votou na Zona Norte do Rio. Ele disse que pedirá ao TSE a cassação da chapa de LulaReginaldo Pimenta
Flávio negou que tenha manifestado intenção de sair do Brasil e criticou a decisão, que classificou como política. Apesar das críticas, afirmou que pretende entregar os documentos e contestar a medida judicial.
“Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração, que é uma clara tentativa de me intimidar”, declarou o senador, que também anunciou a intenção de organizar a oposição ao próximo governo e pedir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cassação da chapa de Lula. As acusações eleitorais foram feitas pelo próprio parlamentar.
Decisão ocorre em meio a investigações no STF
A investigação procura esclarecer movimentações financeiras, vínculos comerciais e possíveis mecanismos de ocultação de recursos. Entre os elementos analisados pela Polícia Federal está uma conta bancária vinculada à empresa Alcazar Holdings, associada a Tomaz, na qual Flávio teria aparecido com perfil de acesso identificado como “master”. Os investigadores buscam determinar a natureza desse vínculo e se houve movimentação financeira realizada pelo senador.
A apuração também considera operações que teriam movimentado aproximadamente R$ 130 milhões entre março e maio de 2025. Na semana passada, Moraes determinou o bloqueio de bens e valores de até R$ 6 bilhões ligados ao advogado, além da quebra de seus sigilos bancário, fiscal e cambial e de medidas que atingem empresas associadas a ele.
Flávio Bolsonaro permanecerá no Senado até fevereiro de 2027, quando termina seu mandato. Mesmo após deixar o cargo, os inquéritos poderão continuar no STF, a depender do enquadramento jurídico dos fatos investigados.
Em março de 2025, o Supremo firmou entendimento de que investigações e ações penais relativas a crimes supostamente cometidos durante o exercício de um cargo e em razão das funções desempenhadas podem permanecer na Corte após o fim do mandato.
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