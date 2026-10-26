Douglas Ruas (PL) repercute resultado das eleições 2026 - Reprodução/Redes sociais

Douglas Ruas (PL) repercute resultado das eleições 2026Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/10/2026 19:20

"Durante toda a campanha eleitoral, estive ao lado de Flávio Bolsonaro, a quem sempre serei leal. Na minha opinião foi o candidato que apresentou as melhores propostas para construir um futuro melhor para o nosso país, mas é preciso respeitar a decisão do povo. Sigo agradecido pela nossa vitória no primeiro turno no estado do Rio de Janeiro. Agora, chegou a hora de defender os interesses da nossa população. Vamos honrar cada voto recebido e trabalhar por todos os cidadãos fluminenses", disse o governador eleito.



Lula, de 80 anos, venceu a disputa pelo cargo de Presidente da República, neste domingo (25), e seguirá no comando do país pelos próximos quatro anos. O petista chega a seu quarto e último mandato depois de receber mais de 64 milhões de votos, o equivalente a 51,79% do total. Geraldo Alckmin (PSB) é o vice-presidente.



O presidente reeleito disputou a vaga contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 48,21% dos votos válidos. No primeiro turno, o candidato do PL havia ficado na frente, com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. A diferença de porcentagem, de 1,87%, foi a menor já registrada.

Declaração de Flávio Bolsonaro

A declaração de indignação dada por Flávio Bolsonaro faz referência à decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou em duas horas o horário de encerramento das eleições. A determinação aconteceu após um pedido do PT e do próprio partido do candidato derrotado, o PL.

"O que aconteceu hoje não foi algo normal, foi inclusive inaceitável. Um ministro da Suprema Corte, pela primeira vez na história, ex-advogado do Lula dá uma canetada a pedido de um ex-sócio dele, e muda a regra do jogo no meio do jogo, às 17h01 o ministro Zanin, que não faz parte do Tribunal Superior Eleitoral, atropelando a justiça especializada, toma uma decisão prorrogando por duas horas as eleições. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. É inexplicável o que aconteceu. As eleições deveriam ser anuladas. É impossível reconhecer os estados das eleições. Vamos pedir a anulação das eleições", disse Flávio.