Alckmin ergue o braço de Lula após a reeleiçãoAFP
A maior votação proporcional de Lula aconteceu na 16ª Zona Eleitoral, que abrange os bairros de Bairro de Fátima, Catete, Cosme Velho, Glória, Lapa, Laranjeiras e Santa Teresa. Ao todo, o presidente recebeu 61.726 votos, o equivalente a 69,98% do total. Já Flávio Bolsonaro obteve 26.481 votos (30,02%).
Na Zona Sul, duas regiões importantes contribuíram para a votação do petista. Nos bairros de Botafogo, Flamengo e Urca, Lula recebeu 57.682 votos, enquanto Flávio somou 30.576. Já nas regiões de Leblon, Copacabana, Ipanema e Lagoa, o presidente teve 44.250 votos, contra 33.619 do adversário.
Na 204ª Zona Eleitoral, que abrange Centro, Caju, Gamboa, Saúde e São Cristóvão, Lula também ficou à frente, com 51.533 votos (64,01%). Flávio recebeu 28.972 votos (35,99%).
Zona Norte ampliou votação de Lula
- Lula: 50.841 votos
- Flávio: 44.127 votos
14ª Zona Eleitoral (Abolição, Encantado, Engenho de Dentro, Piedade, Quintino Bocaiuva e Tomás Coelho)
- Lula: 32.484 votos
- Flávio: 30.449 votos
10ª Zona Eleitoral (Água Santa, Cascadura, Encantado, Madureira, Oswaldo Cruz, Piedade e Quintino Bocaiuva)
- Lula: 32.198 votos
- Flávio: 29.890 votos
Flávio manteve vantagem na Zona Sudoeste
Na Zona Oeste, o candidato do PL venceu nas quatro zonas eleitorais de Campo Grande. Apesar da vantagem de Flávio na maior parte da Zona Sudoeste, Lula venceu na 179ª Zona Eleitoral, que abrange Anil, Cidade de Deus, Gardênia Azul, Pechincha e Rio das Pedras. O petista recebeu 62.752 votos (56,21%), contra 48.886 de Flávio (43,79%).
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