Alckmin ergue o braço de Lula após a reeleição - AFP

Alckmin ergue o braço de Lula após a reeleiçãoAFP

Publicado 26/10/2026 20:15

presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu obter excelentes resultados em zonas eleitorais de bairros das zonas Norte, Sul e Central da capital fluminense. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro (PL) manteve a vantagem principalmente na Zona Sudoeste.

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A maior votação proporcional de Lula aconteceu na 16ª Zona Eleitoral, que abrange os bairros de Bairro de Fátima, Catete, Cosme Velho, Glória, Lapa, Laranjeiras e Santa Teresa. Ao todo, o presidente recebeu 61.726 votos, o equivalente a 69,98% do total. Já Flávio Bolsonaro obteve 26.481 votos (30,02%).



Na Zona Sul, duas regiões importantes contribuíram para a votação do petista. Nos bairros de Botafogo, Flamengo e Urca, Lula recebeu 57.682 votos, enquanto Flávio somou 30.576. Já nas regiões de Leblon, Copacabana, Ipanema e Lagoa, o presidente teve 44.250 votos, contra 33.619 do adversário.



Na 204ª Zona Eleitoral, que abrange Centro, Caju, Gamboa, Saúde e São Cristóvão, Lula também ficou à frente, com 51.533 votos (64,01%). Flávio recebeu 28.972 votos (35,99%). A maior votação proporcional de Lula aconteceu na 16ª Zona Eleitoral, que abrange os bairros de Bairro de Fátima, Catete, Cosme Velho, Glória, Lapa, Laranjeiras e Santa Teresa. Ao todo, o presidente recebeu 61.726 votos, o equivalente a 69,98% do total. Já Flávio Bolsonaro obteve 26.481 votos (30,02%).Na Zona Sul, duas regiões importantes contribuíram para a votação do petista. Nos bairros de Botafogo, Flamengo e Urca, Lula recebeu 57.682 votos, enquanto Flávio somou 30.576. Já nas regiões de Leblon, Copacabana, Ipanema e Lagoa, o presidente teve 44.250 votos, contra 33.619 do adversário.Na 204ª Zona Eleitoral, que abrange Centro, Caju, Gamboa, Saúde e São Cristóvão, Lula também ficou à frente, com 51.533 votos (64,01%). Flávio recebeu 28.972 votos (35,99%).

Zona Norte ampliou votação de Lula

Uma mudança significativa foi observada na Zona Norte. Em pelo menos três zonas eleitorais, Lula conseguiu reverter o resultado do primeiro turno e passou à frente de Flávio Bolsonaro. Confira algumas delas:

188ª Zona Eleitoral (Irajá, Penha Circular, Vicente de Carvalho e Vila da Penha)



- Lula: 50.841 votos

- Flávio: 44.127 votos



14ª Zona Eleitoral (Abolição, Encantado, Engenho de Dentro, Piedade, Quintino Bocaiuva e Tomás Coelho)



- Lula: 32.484 votos

- Flávio: 30.449 votos



10ª Zona Eleitoral (Água Santa, Cascadura, Encantado, Madureira, Oswaldo Cruz, Piedade e Quintino Bocaiuva)



- Lula: 32.198 votos

- Flávio: 29.890 votos

Flávio manteve vantagem na Zona Sudoeste

O desempenho eleitoral de Flávio Bolsonaro na Zona Sudoeste se manteve semelhante ao do primeiro turno. Nas regiões que abrangem Barra da Tijuca, Camorim, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande e Vargem Pequena, o candidato recebeu 75.700 votos, o equivalente a 60,24% do total.

Na Barra da Tijuca, Flávio também venceu na 119ª Zona Eleitoral, com 55,17% dos votos.



Na Zona Oeste, o candidato do PL venceu nas quatro zonas eleitorais de Campo Grande. Apesar da vantagem de Flávio na maior parte da Zona Sudoeste, Lula venceu na 179ª Zona Eleitoral, que abrange Anil, Cidade de Deus, Gardênia Azul, Pechincha e Rio das Pedras. O petista recebeu 62.752 votos (56,21%), contra 48.886 de Flávio (43,79%).

Reeleição

Lula conseguiu uma virada inédita na democracia brasileira. Após perder no primeiro turno para Flávio por 47,03% a 45,16%, o presidente reverteu o resultado no pleito decisivo para 51,79% a 48,21%, com 64.256.232 votos - um aumento de mais de 10 milhões de votos em comparação ao primeiro turno - contra 59.826.041 votos do seu adversário.