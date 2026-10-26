Valdemar Costa Neto, presidente do PL - AFP

Valdemar Costa Neto, presidente do PLAFP

Publicado 26/10/2026 22:02 | Atualizado 26/10/2026 22:02

Em nota, Valdemar afirmou que o partido reconhece o resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas defendeu que os questionamentos sobre a disputa sejam esclarecidos. O dirigente, no entanto, não parabenizou Lula pela reeleição.



“Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos dentro de um debate político equilibrado e democrático”, declarou o presidente do PL.



A posição contrasta com a manifestação de Flávio na noite de domingo (25), quando o senador afirmou que não aceitaria o resultado eleitoral e disse que pretendia pedir a anulação do pleito. Nesta segunda, porém, o parlamentar mudou o foco de sua contestação e anunciou que pretende solicitar a cassação da chapa de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), sob alegação de abuso de poder político e econômico.



Com 100% das seções totalizadas, Lula recebeu 64.256.232 votos, equivalentes a 51,79% dos válidos. Flávio Bolsonaro terminou a disputa com 59.826.041 votos (48,21%). A diferença entre os dois foi de 4.430.191 votos, segundo os números divulgados pelo TSE.





PL questiona gastos do governo

Na nota, Valdemar também criticou o aumento de despesas públicas com benefícios sociais próximo à eleição. O dirigente classificou as medidas como eleitoreiras e afirmou que elas levantam dúvidas sobre a igualdade de condições entre os candidatos.

O comunicado, porém, não apresentou dados que comprovem irregularidades eleitorais específicas. O reconhecimento do resultado pelo PL veio acompanhado da defesa de que eventuais questionamentos sejam tratados dentro das instituições.



A manifestação também ocorre após outras siglas que apoiaram Flávio no segundo turno, como Republicanos, União Brasil e Podemos, reconhecerem a vitória de Lula.



Embora tenha reconhecido o resultado, Valdemar afirmou que o PL seguirá atuando na oposição. A legenda também destacou seu desempenho nas eleições para o Congresso Nacional e nos governos estaduais.

