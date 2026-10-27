Xi Jinping disse que pretende trabalhar com Lula para ampliar a cooperação entre Brasil e China - AFP

Xi Jinping disse que pretende trabalhar com Lula para ampliar a cooperação entre Brasil e ChinaAFP

Publicado 27/10/2026 09:22

O presidente da China, Xi Jinping, enviou nesta terça-feira (27) uma mensagem ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para parabenizá-lo pela reeleição e defender o aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países, segundo comunicado divulgado pelo governo chinês. Xi destacou as contribuições de Lula para o desenvolvimento das relações bilaterais e afirmou que ambos mantiveram comunicação estreita nos últimos anos.





Segundo o líder chinês, a cooperação ganhou maior relevância global, estratégica e de longo prazo, tornando-se um "exemplo de solidariedade e cooperação entre os países do Sul Global".



O presidente chinês disse ainda que pretende trabalhar com Lula para elevar a novos patamares a construção de uma "comunidade de futuro compartilhado China-Brasil" e ampliar a cooperação estratégica abrangente, em benefício das populações dos dois países.



Pequim já havia reconhecido o resultado da eleição brasileira na segunda-feira. Na ocasião, o porta-voz da chancelaria, Guo Jiakun, afirmou que a China respeita a "escolha do povo brasileiro", ao ser questionado sobre a contestação do resultado por Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula na disputa presidencial.



O vice-presidente chinês, Han Zheng, também enviou mensagem de congratulações ao vice-presidente reeleito Geraldo Alckmin. LEIA MAIS: Presidente do PL reconhece vitória de Lula no segundo turno Segundo o líder chinês, a cooperação ganhou maior relevância global, estratégica e de longo prazo, tornando-se um "exemplo de solidariedade e cooperação entre os países do Sul Global".O presidente chinês disse ainda que pretende trabalhar com Lula para elevar a novos patamares a construção de uma "comunidade de futuro compartilhado China-Brasil" e ampliar a cooperação estratégica abrangente, em benefício das populações dos dois países.Pequim já havia reconhecido o resultado da eleição brasileira na segunda-feira. Na ocasião, o porta-voz da chancelaria, Guo Jiakun, afirmou que a China respeita a "escolha do povo brasileiro", ao ser questionado sobre a contestação do resultado por Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula na disputa presidencial.O vice-presidente chinês, Han Zheng, também enviou mensagem de congratulações ao vice-presidente reeleito Geraldo Alckmin.

Trump disse que eleição 'pareceu fraudada'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (27), sem apresentar provas, que a eleição do Brasil "parece ter sido fraudada" e a prorrogação da votação foi "muito estranha". O americano disse ainda que gosta de Lula, ressaltando que se dá muito bem com ele.



Ao contrário de líderes de outros países, Trump não cumprimentou o presidente reeleito. "Foi uma situação muito ruim. Não tomei partido, mas pareceu mais uma eleição fraudada. Eleições têm de ser incontestáveis, e [esta] me pareceu corrompida", disse Trump a jornalistas, na Casa Branca.



Ao ser questionado se deseja fazer algo a respeito, o presidente respondeu: "Não governo o Brasil, governo os Estados Unidos. Gosto do Lula, me dou muito bem com ele, mas a prorrogação foi muito estranha."



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin prorrogou, às 17h01 de domingo, o prazo de votação até as 19 horas após a campanha de Lula alegar problemas no transporte público e recorrer à Corte. Houve relatos de falta de ônibus na Bahia e em São Paulo. O PL, de Flávio Bolsonaro, também havia pedido a prorrogação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), devido ao mau tempo.



O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, rebateu a declaração de Trump. "Totalmente equivocada, né? Primeiro, não se interfere na política de outro país. Essa é uma regra basilar. Segundo, não tem nenhum referencial para dizer isso", disse Alckmin à Rede Vanguarda, afiliada à TV Globo em São José dos Campos (SP).