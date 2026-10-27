Flávio Bolsonaro foi derrotado por Lula com uma diferença de mais de 4 milhões de votos - Pablo Porciuncula / AFP

Flávio Bolsonaro foi derrotado por Lula com uma diferença de mais de 4 milhões de votosPablo Porciuncula / AFP

Publicado 27/10/2026 13:57





Flávio não foi localizado nesta terça-feira (27), um dia após ser intimado pela PF a entregar os passaportes, em razão de uma investigação no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF). Os agentes não identificaram registros da saída de Flávio Bolsonaro do país em seus sistemas migratórios e investigam se o senador adotou algum método ilegal para deixar o Brasil por fora do controle da corporação.



A defesa de Flávio Bolsonaro havia sinalizado à PF que a entrega dos passaportes seria feita ainda durante a manhã, mas isso acabou não ocorrendo. No início da tarde, a corporação realizou o cancelamento dos documentos dele em seu sistema de controle, após descumprir a ordem. A Polícia Federal investiga uma suposta fuga de Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos através da Argentina, na madrugada desta terça-feira (27). O senador está proibido de deixar o Brasil após perder as eleições presidenciais para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . A informação foi divulgada por um portal argentino.Flávio não foi localizado nesta terça-feira (27), um dia após ser intimado pela PF a entregar os passaportes, em razão de uma investigação no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF). Os agentes não identificaram registros da saída de Flávio Bolsonaro do país em seus sistemas migratórios e investigam se o senador adotou algum método ilegal para deixar o Brasil por fora do controle da corporação.A defesa de Flávio Bolsonaro havia sinalizado à PF que a entrega dos passaportes seria feita ainda durante a manhã, mas isso acabou não ocorrendo. No início da tarde, a corporação realizou o cancelamento dos documentos dele em seu sistema de controle, após descumprir a ordem.

Apesar do descumprimento, não é possível considerá-lo foragido, porque não há mandado de prisão contra o senador.

A Direção Nacional de Imigração do governo argentino afirmou não ter registrado qualquer entrada de Flávio Bolsonaro na República Argentina.



"Diante da repercussão na mídia sobre a presença de um avião particular no Aeroporto Internacional de Puerto Iguazú, as autoridades iniciaram os procedimentos de fiscalização da aeronave e da tripulação. Por fim, constatou-se que a documentação da empresa está regular e não foi apresentado nenhum plano de voo que inclua a família Bolsonaro", diz o órgão



Segundo o site argentino Infobae, Flávio teria cruzado a fronteira utilizando seu documento de identidade para, em seguida, pegar um avião particular, em Puerto Iguazú, com destino aos Estados Unidos.



De acordo com o portal, o senador estaria a bordo da aeronave Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, pertencente à Baires Fly SA. A empresa teria solicitado liberação alfandegária e de imigração para quatro passageiros e três tripulantes.



À agência norte-americana Bloomberg, o secretário de imprensa do presidente argentino Javier Milei negou que Flávio Bolsonaro tenha dado entrada na Argentina.

Questionados pelo Estadão, os principais aliados de Flávio e sua assessoria de imprensa ainda não se pronunciaram. Pouco depois das 8h da manhã, no entanto, membros da campanha negaram que ele tivesse saído do País.



Um deles disse acreditar que tivessem "plantado (a notícia) para tentar cavar a prisão dele". Minutos depois, a equipe deixou de negar a informação e passou a dizer que averiguaria o paradeiro do senador.

Até o momento, a reportagem do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) não registrou movimentação na casa de Flávio em Brasília. Segundo um funcionário do condomínio, tentativas de ligações pelo interfone foram malsucedidas.



A reportagem procurou, através do WhatsApp, a assessoria de imprensa de Flávio Bolsonaro, às 10h06 desta terça-feira (27), mas não recebeu retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações. O senador também não se manifestou nas redes sociais até o momento.

Entrega dos passaportes e proibição para deixar o Brasil





Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio afirmou que a determinação teve como fundamento uma declaração do irmão, Eduardo Bolsonaro, feita em 23 de outubro, antes da divulgação do resultado da eleição presidencial. Na entrevista, concedida a um programa dos Estados Unidos, Eduardo defendeu que o senador deixasse o país caso perdesse a disputa para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Flávio negou que tenha manifestado intenção de sair do Brasil e criticou a decisão, que classificou como política. Apesar das críticas, afirmou que pretende entregar os documentos e contestar a medida judicial.



“Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração, que é uma clara tentativa de me intimidar”, declarou o senador, que também anunciou a intenção de organizar a oposição ao próximo governo e pedir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cassação da chapa de Lula. As acusações eleitorais foram feitas pelo próprio parlamentar. Nesta segunda-feira (26), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Flávio entregasse seus passaportes e proibiu que ele deixasse o Brasil . Nas redes sociais, o senador disse que foi intimado pela PF no momento em que deixava a casa do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, no Distrito Federal.Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio afirmou que a determinação teve como fundamento uma declaração do irmão, Eduardo Bolsonaro, feita em 23 de outubro, antes da divulgação do resultado da eleição presidencial. Na entrevista, concedida a um programa dos Estados Unidos, Eduardo defendeu que o senador deixasse o país caso perdesse a disputa para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Flávio negou que tenha manifestado intenção de sair do Brasil e criticou a decisão, que classificou como política. Apesar das críticas, afirmou que pretende entregar os documentos e contestar a medida judicial.“Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração, que é uma clara tentativa de me intimidar”, declarou o senador, que também anunciou a intenção de organizar a oposição ao próximo governo e pedir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cassação da chapa de Lula. As acusações eleitorais foram feitas pelo próprio parlamentar.

*Com informações de Estadão Conteúdo