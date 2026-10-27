Flávio Bolsonaro (PL) teria deixado o Brasil um dia após decisão do STF - Joédson Alves/Agência Brasil

Flávio Bolsonaro (PL) teria deixado o Brasil um dia após decisão do STFJoédson Alves/Agência Brasil

Publicado 27/10/2026 14:29





O filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL) estava desaparecido desde a manhã desta terça-feira. A última mensagem teria sido enviada ao senador Rogério Marinho (PL), que foi coordenador de campanha de Flávio, às 8h, em que dizia estar “esfriando a cabeça”, mas não respondeu se havia deixado o Brasil.



Na madrugada desta terça-feira, o site argentino Infobae publicou que Flávio teria cruzado a fronteira com a Argentina e, de Puerto Iguazú, teria pegado um avião particular com destino aos EUA.



A Polícia Federal, que apura a suposta fuga, não identificou registros da saída de Flávio Bolsonaro do país em seus sistemas migratórios. Os agentes investigam se o senador adotou algum método ilegal para deixar o Brasil por fora do controle da corporação.



A Direção Nacional de Imigração do governo argentino também afirmou não ter registrado qualquer entrada de Flávio Bolsonaro na República Argentina.



"Diante da repercussão na mídia sobre a presença de um avião particular no Aeroporto Internacional de Puerto Iguazú, as autoridades iniciaram os procedimentos de fiscalização da aeronave e da tripulação. Por fim, constatou-se que a documentação da empresa está regular e não foi apresentado nenhum plano de voo que inclua a família Bolsonaro", diz o órgão



De acordo com o Estadão, até o momento não há qualquer tipo de movimentação na casa de Flávio em Brasília, no Distrito Federal. Segundo um funcionário do condomínio, tentativas de ligações pelo interfone foram malsucedidas.



A suposta fuga acontece



Nas redes sociais, o senador disse que foi intimado pela PF no momento em que deixava a casa do pai.



Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio afirmou que a determinação teve como fundamento uma declaração do irmão, Eduardo Bolsonaro, feita em 23 de outubro, antes da divulgação do resultado da eleição presidencial. Na entrevista, concedida a um programa dos Estados Unidos, Eduardo defendeu que o senador deixasse o país caso perdesse a disputa para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Flávio negou que tenha manifestado intenção de sair do Brasil e criticou a decisão, que classificou como política. Apesar das críticas, afirmou que pretende entregar os documentos e contestar a medida judicial.



“Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração, que é uma clara tentativa de me intimidar”, declarou.



O senador, no entanto, não cumpriu o prazo de 24 horas determinado pelo STF e não entregou os passaportes à Polícia Federal. No início da tarde, a corporação realizou o cancelamento dos documentos em seu sistema de controle. Apesar do descumprimento, não é possível considerá-lo foragido, porque não há mandado de prisão contra o senador. Leia mais! Em virada histórica, Lula vence disputa e é reeleito presidente do Brasil O filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL) estava desaparecido desde a manhã desta terça-feira. A última mensagem teria sido enviada ao senador Rogério Marinho (PL), que foi coordenador de campanha de Flávio, às 8h, em que dizia estar “esfriando a cabeça”, mas não respondeu se havia deixado o Brasil.Na madrugada desta terça-feira, o site argentino Infobae publicou que Flávio teria cruzado a fronteira com a Argentina e, de Puerto Iguazú, teria pegado um avião particular com destino aos EUA.A Polícia Federal, que apura a suposta fuga, não identificou registros da saída de Flávio Bolsonaro do país em seus sistemas migratórios. Os agentes investigam se o senador adotou algum método ilegal para deixar o Brasil por fora do controle da corporação.A Direção Nacional de Imigração do governo argentino também afirmou não ter registrado qualquer entrada de Flávio Bolsonaro na República Argentina."Diante da repercussão na mídia sobre a presença de um avião particular no Aeroporto Internacional de Puerto Iguazú, as autoridades iniciaram os procedimentos de fiscalização da aeronave e da tripulação. Por fim, constatou-se que a documentação da empresa está regular e não foi apresentado nenhum plano de voo que inclua a família Bolsonaro", diz o órgãoDe acordo com o Estadão, até o momento não há qualquer tipo de movimentação na casa de Flávio em Brasília, no Distrito Federal. Segundo um funcionário do condomínio, tentativas de ligações pelo interfone foram malsucedidas.A suposta fuga acontece um dia depois de Flávio ser intimado a entregar seus passaportes à Polícia Federal . A medida, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, faz parte do processo que investiga o senador e o advogado Willer Tomaz por lavagem de dinheiro.Nas redes sociais, o senador disse que foi intimado pela PF no momento em que deixava a casa do pai.Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio afirmou que a determinação teve como fundamento uma declaração do irmão, Eduardo Bolsonaro, feita em 23 de outubro, antes da divulgação do resultado da eleição presidencial. Na entrevista, concedida a um programa dos Estados Unidos, Eduardo defendeu que o senador deixasse o país caso perdesse a disputa para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Flávio negou que tenha manifestado intenção de sair do Brasil e criticou a decisão, que classificou como política. Apesar das críticas, afirmou que pretende entregar os documentos e contestar a medida judicial.“Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração, que é uma clara tentativa de me intimidar”, declarou.O senador, no entanto, não cumpriu o prazo de 24 horas determinado pelo STF e não entregou os passaportes à Polícia Federal. No início da tarde, a corporação realizou o cancelamento dos documentos em seu sistema de controle. Apesar do descumprimento, não é possível considerá-lo foragido, porque não há mandado de prisão contra o senador.

A reportagem tenta contato com a assessoria de Flávio Bolsonaro e do Partido Liberal. O espaço segue aberto para manifestações.