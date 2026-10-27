Flávio Bolsonaro (PL) fugiu para os Estados Unidos após perder a eleição presidencial para Lula (PT) - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Flávio Bolsonaro (PL) fugiu para os Estados Unidos após perder a eleição presidencial para Lula (PT)Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 27/10/2026 16:33

Após perder as eleições e um dia depois de ter sido intimado a entregar seus passaportes, Flávio Bolsonaro (PL) fugiu para os Estados Unidos , nesta terça-feira (27). Um advogado mexicano ligado ao movimento "Make America Great Again", de Donald Trump, confirmou a chegada do senador ao país norte-americano.

De acordo com Simón Levy, a fuga de Flávio ganhou um nome: "Operação Alba". Nas redes sociais, o aliado de Donald Trump anunciou a chegada do senador e detalhou os próximos passos em solo estadunidense.

"Flávio Bolsonaro chegou em segurança aos Estados Unidos. O cérebro por trás dessa operação é o Secretário de Estado dos EUA Marco Rubio. Dos Estados Unidos, livre e seguro, Flávio liderará a oposição contra Lula", escreveu no X, antigo Twitter.

Mais tarde, voltou a falar sobre a fuga do senador e detalhou os plano. "Flávio chega aos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro sai do Brasil e, liderará a resistência a partir dos Estados Unidos. Washington acelera na Venezuela, Cuba e México, e aperta o Brasil onde mais dói: o dinheiro. Qual é o plano?", disse. Na publicação, ele também compartilhou o link de seu site.

Segundo o advogado, a ida de Flávio para os Estados Unidos tem a intensão de apertar "o Brasil onde mais dói: no bolso". "Lula venceu com 4,4 milhões de votos . Flávio Bolsonaro deixa o Brasil e, segundo minhas fontes, liderará a resistência a partir dos Estados Unidos. Washington acelera na Venezuela, Cuba e México, e aperta o Brasil onde mais dói: no bolso", diz no site.

O portal, que traz uma análise das eleições brasileiras e como a virada de Lula pode impactar nas presidenciais mexicanas, ainda conta com frases como "Lula venceu no Brasil. Ele não venceu no continente", "Washington perdeu uma peça importante e não vai se recuperar tão facilmente. Vai acelerar o ritmo" e "a direita brasileira perdeu a cadeira, não a força".

Na madrugada desta terça-feira, o site argentino Infobae publicou que Flávio teria cruzado a fronteira com a Argentina e, de Puerto Iguazú, pegado um avião particular com destino aos EUA

O filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL) estava desaparecido desde a manhã desta terça-feira. A última mensagem teria sido enviada ao senador Rogério Marinho (PL), que foi coordenador de campanha de Flávio, às 8h, em que dizia estar “esfriando a cabeça”, mas não respondeu se havia deixado o Brasil.





A Direção Nacional de Imigração do governo argentino também afirmou não ter registrado qualquer entrada de Flávio Bolsonaro na República Argentina. Polícia Federal, que apura a fuga , não identificou registros da saída de Flávio Bolsonaro do país em seus sistemas migratórios. Os agentes investigam se o senador adotou algum método ilegal para deixar o Brasil por fora do controle da corporação.A Direção Nacional de Imigração do governo argentino também afirmou não ter registrado qualquer entrada de Flávio Bolsonaro na República Argentina.

"Diante da repercussão na mídia sobre a presença de um avião particular no Aeroporto Internacional de Puerto Iguazú, as autoridades iniciaram os procedimentos de fiscalização da aeronave e da tripulação. Por fim, constatou-se que a documentação da empresa está regular e não foi apresentado nenhum plano de voo que inclua a família Bolsonaro", diz o órgão

A fuga de Flávio Bolsonaro acontece um dia depois dele ser intimado a entregar seus passaportes à Polícia Federal . A medida, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, faz parte do processo que investiga o senador e o advogado Willer Tomaz por lavagem de dinheiro.

Após a intimação, o senador foi às redes sociais para negar que tenha manifestado intenção de sair do Brasil e criticou a decisão, que classificou como política. O senador não cumpriu o prazo de 24 horas determinado pelo STF e não entregou os passaportes à Polícia Federal. No início da tarde, a corporação realizou o cancelamento dos documentos em seu sistema de controle. Apesar do descumprimento, não é possível considerá-lo foragido, porque não há mandado de prisão aberto contra ele.