Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reconhece vitória de Lula no segundo turno - Reprodução/Redes sociais

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reconhece vitória de Lula no segundo turnoReprodução/Redes sociais

Publicado 27/10/2026 18:41





No vídeo, Tarcísio também destacou o desempenho da direita nas eleições para o Congresso Nacional e defendeu uma atuação conjunta da oposição. "Agora é hora de unidade, de uma oposição vigilante, que cobre responsabilidade fiscal, que proponha aquilo que melhora a vida das pessoas e que fiscalize de perto quem governa pelos próximos quatro anos", disse.



Ao final da gravação, o governador afirmou que continuará trabalhando por São Paulo e pelo país. "Vamos fazer a nossa parte, pelas pessoas e pelo Brasil. A eleição passou, o Brasil continua", disse.



Tarcísio encerrou o vídeo sem mencionar o paradeiro de seu aliado Flávio Bolsonaro, que, segundo informações divulgadas, teria buscado asilo político nos Estados Unidos após ser derrotado nas eleições.



Antes da divulgação do resultado,



"O que aconteceu hoje não foi algo normal, foi inclusive inaceitável. Um ministro da Suprema Corte, pela primeira vez na história, ex-advogado do Lula dá uma canetada a pedido de um ex-sócio dele, e muda a regra do jogo no meio do jogo, às 17h01 o ministro Zanin, que não faz parte do Tribunal Superior Eleitoral, atropelando a justiça especializada, toma uma decisão prorrogando por duas horas as eleições. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. É inexplicável o que aconteceu. As eleições deveriam ser anuladas. É impossível reconhecer os estados das eleições. Vamos pedir a anulação das eleições", disse o senador na ocasião. Horas depois, ele voltou atrás da declaração. Apesar de reconhecer o resultado, Tarcísio fez críticas ao processo eleitoral e defendeu a união da direita para atuar na oposição ao governo federal. "A eleição passou, a eleição passou, mas não passam estas imagens. O povo nas ruas, vestido de verde e amarelo, tomado por um sentimento de mudança. Foram 60 milhões de brasileiros e a cada um de vocês, obrigado. Reconhecer o resultado não significa calar sobre os excessos", afirmou o governador.No vídeo, Tarcísio também destacou o desempenho da direita nas eleições para o Congresso Nacional e defendeu uma atuação conjunta da oposição. "Agora é hora de unidade, de uma oposição vigilante, que cobre responsabilidade fiscal, que proponha aquilo que melhora a vida das pessoas e que fiscalize de perto quem governa pelos próximos quatro anos", disse.Ao final da gravação, o governador afirmou que continuará trabalhando por São Paulo e pelo país. "Vamos fazer a nossa parte, pelas pessoas e pelo Brasil. A eleição passou, o Brasil continua", disse.Tarcísio encerrou o vídeo sem mencionar o paradeiro de seu aliado Flávio Bolsonaro, que, segundo informações divulgadas, teria buscado asilo político nos Estados Unidos após ser derrotado nas eleições.Antes da divulgação do resultado, Flávio chegou a contestar o processo eleitoral e afirmou que pediria a anulação do pleito."O que aconteceu hoje não foi algo normal, foi inclusive inaceitável. Um ministro da Suprema Corte, pela primeira vez na história, ex-advogado do Lula dá uma canetada a pedido de um ex-sócio dele, e muda a regra do jogo no meio do jogo, às 17h01 o ministro Zanin, que não faz parte do Tribunal Superior Eleitoral, atropelando a justiça especializada, toma uma decisão prorrogando por duas horas as eleições. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. É inexplicável o que aconteceu. As eleições deveriam ser anuladas. É impossível reconhecer os estados das eleições. Vamos pedir a anulação das eleições", disse o senador na ocasião. Horas depois, ele voltou atrás da declaração.

Governador eleito do RJ também reconhece vitória

O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL) , também se manifestou sobre a vitória de Lula e afirmou que é preciso "respeitar a decisão do povo". O posicionamento, publicado em suas redes sociais na noite de segunda-feira (26), foi na contramão da postura adotada por Flávio, um de seus principais aliados nas eleições de 2026.

"Durante toda a campanha eleitoral, estive ao lado de Flávio Bolsonaro, a quem sempre serei leal. Na minha opinião foi o candidato que apresentou as melhores propostas para construir um futuro melhor para o nosso país, mas é preciso respeitar a decisão do povo. Sigo agradecido pela nossa vitória no primeiro turno no estado do Rio de Janeiro. Agora, chegou a hora de defender os interesses da nossa população. Vamos honrar cada voto recebido e trabalhar por todos os cidadãos fluminenses", disse o governador eleito.

Fuga de Flávio Bolsonaro

Após perder as eleições e um dia depois de ter sido intimado a entregar seus passaportes, Flávio Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, nesta terça-feira (27). Um advogado mexicano ligado ao movimento "Make America Great Again", de Donald Trump, confirmou a chegada do senador ao país norte-americano.

De acordo com Simón Levy, a fuga de Flávio ganhou um nome: "Operação Alba". Nas redes sociais, o aliado de Donald Trump anunciou a chegada do senador e detalhou os próximos passos em solo estadunidense.



"Flávio Bolsonaro chegou em segurança aos Estados Unidos. O cérebro por trás dessa operação é o Secretário de Estado dos EUA Marco Rubio. Dos Estados Unidos, livre e seguro, Flávio liderará a oposição contra Lula", escreveu no X, antigo Twitter.



Mais tarde, voltou a falar sobre a fuga do senador e detalhou os plano. "Flávio chega aos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro sai do Brasil e, liderará a resistência a partir dos Estados Unidos. Washington acelera na Venezuela, Cuba e México, e aperta o Brasil onde mais dói: o dinheiro. Qual é o plano?", disse. Na publicação, ele também compartilhou o link de seu site.

Lula vence de virada

Com um resultado apertado e em uma virada histórica no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80 anos, venceu a disputa pelo cargo de Presidente da República, no último domingo (25), e seguirá no comando do país pelos próximos quatro anos. O petista chega a seu quarto e último mandato depois de receber mais de 64 milhões de votos, o equivalente a 51,79% do total. Geraldo Alckmin (PSB) é o vice-presidente.

Os votos brancos foram 1,12% (1.430.496), e nulos, 2,12% (2.723.305). O número de abstenções ficou em 30.509.005.



O presidente reeleito disputou a vaga contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 48,21% dos votos válidos. No primeiro turno, o candidato do PL havia ficado na frente, com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. A diferença de porcentagem, de 1,87%, foi a menor já registrada.



Esta é a primeira vez que um candidato que havia ficado em segundo lugar no primeiro turno muda o resultado e ultrapassa o oponente na etapa final da disputa desde a criação da Constituição de 1988.