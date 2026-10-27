Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reconhece vitória de Lula no segundo turnoReprodução/Redes sociais

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Thalita Queiroz
O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), falou pela primeira vez sobre o resultado do segundo turno das eleições. Em um vídeo publicado nas redes sociais na tarde desta terça-feira (27), o político, que apoiou Flávio Bolsonaro (PL) no pleito, reconheceu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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Apesar de reconhecer o resultado, Tarcísio fez críticas ao processo eleitoral e defendeu a união da direita para atuar na oposição ao governo federal. "A eleição passou, a eleição passou, mas não passam estas imagens. O povo nas ruas, vestido de verde e amarelo, tomado por um sentimento de mudança. Foram 60 milhões de brasileiros e a cada um de vocês, obrigado. Reconhecer o resultado não significa calar sobre os excessos", afirmou o governador.

No vídeo, Tarcísio também destacou o desempenho da direita nas eleições para o Congresso Nacional e defendeu uma atuação conjunta da oposição. "Agora é hora de unidade, de uma oposição vigilante, que cobre responsabilidade fiscal, que proponha aquilo que melhora a vida das pessoas e que fiscalize de perto quem governa pelos próximos quatro anos", disse.

Ao final da gravação, o governador afirmou que continuará trabalhando por São Paulo e pelo país. "Vamos fazer a nossa parte, pelas pessoas e pelo Brasil. A eleição passou, o Brasil continua", disse.

Tarcísio encerrou o vídeo sem mencionar o paradeiro de seu aliado Flávio Bolsonaro, que, segundo informações divulgadas, teria buscado asilo político nos Estados Unidos após ser derrotado nas eleições.

Antes da divulgação do resultado, Flávio chegou a contestar o processo eleitoral e afirmou que pediria a anulação do pleito.

"O que aconteceu hoje não foi algo normal, foi inclusive inaceitável. Um ministro da Suprema Corte, pela primeira vez na história, ex-advogado do Lula dá uma canetada a pedido de um ex-sócio dele, e muda a regra do jogo no meio do jogo, às 17h01 o ministro Zanin, que não faz parte do Tribunal Superior Eleitoral, atropelando a justiça especializada, toma uma decisão prorrogando por duas horas as eleições. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. É inexplicável o que aconteceu. As eleições deveriam ser anuladas. É impossível reconhecer os estados das eleições. Vamos pedir a anulação das eleições", disse o senador na ocasião. Horas depois, ele voltou atrás da declaração.

Governador eleito do RJ também reconhece vitória

O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), também se manifestou sobre a vitória de Lula e afirmou que é preciso "respeitar a decisão do povo". O posicionamento, publicado em suas redes sociais na noite de segunda-feira (26), foi na contramão da postura adotada por Flávio, um de seus principais aliados nas eleições de 2026.
"Durante toda a campanha eleitoral, estive ao lado de Flávio Bolsonaro, a quem sempre serei leal. Na minha opinião foi o candidato que apresentou as melhores propostas para construir um futuro melhor para o nosso país, mas é preciso respeitar a decisão do povo. Sigo agradecido pela nossa vitória no primeiro turno no estado do Rio de Janeiro. Agora, chegou a hora de defender os interesses da nossa população. Vamos honrar cada voto recebido e trabalhar por todos os cidadãos fluminenses", disse o governador eleito.

Fuga de Flávio Bolsonaro

Após perder as eleições e um dia depois de ter sido intimado a entregar seus passaportes, Flávio Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, nesta terça-feira (27). Um advogado mexicano ligado ao movimento "Make America Great Again", de Donald Trump, confirmou a chegada do senador ao país norte-americano.
De acordo com Simón Levy, a fuga de Flávio ganhou um nome: "Operação Alba". Nas redes sociais, o aliado de Donald Trump anunciou a chegada do senador e detalhou os próximos passos em solo estadunidense.

"Flávio Bolsonaro chegou em segurança aos Estados Unidos. O cérebro por trás dessa operação é o Secretário de Estado dos EUA Marco Rubio. Dos Estados Unidos, livre e seguro, Flávio liderará a oposição contra Lula", escreveu no X, antigo Twitter.
Mais tarde, voltou a falar sobre a fuga do senador e detalhou os plano. "Flávio chega aos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro sai do Brasil e, liderará a resistência a partir dos Estados Unidos. Washington acelera na Venezuela, Cuba e México, e aperta o Brasil onde mais dói: o dinheiro. Qual é o plano?", disse. Na publicação, ele também compartilhou o link de seu site.

Lula vence de virada

Com um resultado apertado e em uma virada histórica no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80 anos, venceu a disputa pelo cargo de Presidente da República, no último domingo (25), e seguirá no comando do país pelos próximos quatro anos. O petista chega a seu quarto e último mandato depois de receber mais de 64 milhões de votos, o equivalente a 51,79% do total. Geraldo Alckmin (PSB) é o vice-presidente.
Os votos brancos foram 1,12% (1.430.496), e nulos, 2,12% (2.723.305). O número de abstenções ficou em 30.509.005.

O presidente reeleito disputou a vaga contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 48,21% dos votos válidos. No primeiro turno, o candidato do PL havia ficado na frente, com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. A diferença de porcentagem, de 1,87%, foi a menor já registrada.

Esta é a primeira vez que um candidato que havia ficado em segundo lugar no primeiro turno muda o resultado e ultrapassa o oponente na etapa final da disputa desde a criação da Constituição de 1988.