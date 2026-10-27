Flávio Bolsonaro participou de ato na Avenida Paulista ontem - Peter Leone / Estadão Conteúdo

Flávio Bolsonaro participou de ato na Avenida Paulista ontemPeter Leone / Estadão Conteúdo

Publicado 27/10/2026 19:31 | Atualizado 27/10/2026 19:41

O governo dos Estados Unidos deve conceder vistos ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a integrantes de sua família. Apesar da autorização para entrada no país, ainda não há confirmação oficial do governo sobre onde o candidato derrotado no segundo turno das eleições presidenciais está. A informação foi divulgada pelo site g1.

Um advogado mexicano ligado ao movimento "Make America Great Again", de Donald Trump, confirmou a chegada do senador ao país norte-americano. De acordo com Simón Levy, a fuga de Flávio ganhou um nome: "Operação Alba".

Operation Alba: Flávio arrives in the United States. @FlavioBolsonaro leaves Brazil and, will lead the resistance from the United States. What’s the plan? Now it speeds up in Venezuela, Cuba and Mexico, and squeezes Brazil where it hurts most: money. https://t.co/aI7U9DngUk — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 27, 2026

Nas redes sociais, o aliado de Donald Trump anunciou a chegada do senador e detalhou os próximos passos em solo estadunidense. "Flávio Bolsonaro chegou em segurança aos Estados Unidos. O cérebro por trás dessa operação é o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Dos Estados Unidos, livre e seguro, Flávio liderará a oposição contra Lula", escreveu no X, antigo Twitter.

Nesta terça (27), veículos internacionais divulgaram informações de que Flávio teria deixado o Brasil com destino aos Estados Unidos. A Polícia Federal apura o caso, mas, até o momento, não há registro oficial que comprove a entrada do senador no país vizinho ou sua passagem pelos procedimentos migratórios regulares brasileiros.



Uma publicação do portal argentino Infobae apontou que Flávio teria cruzado a fronteira com a Argentina pela região de Puerto Iguazú. Segundo a versão divulgada, ele seguiria viagem em uma aeronave particular, modelo Gulfstream G400, operada pela empresa Baires Fly S.A.



Dados de rastreamento aéreo indicaram que o avião saiu de Buenos Aires e chegou a Puerto Iguazú na noite de segunda-feira (26), permanecendo na região na manhã seguinte. Não havia, contudo, registro de decolagem no horário em que a partida era esperada. Também não existe confirmação de que o senador tenha embarcado nesse voo ou utilizado outra aeronave para seguir aos Estados Unidos.



Autoridades argentinas informaram que não localizaram registro de entrada de Flávio no país. No Brasil, a Polícia Federal também não identificou, até então, documentação que comprovasse sua passagem pelos controles migratórios convencionais.





Passaportes foram bloqueados



A situação ocorre após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que Flávio entregasse seus passaportes, inclusive o diplomático, e não deixasse o Brasil. O prazo estabelecido para a apresentação dos documentos terminou às 11h desta terça-feira, sem que a entrega tivesse sido confirmada.



Diante do caso, os passaportes foram cancelados nos sistemas oficiais, e autoridades foram comunicadas sobre a restrição.



O episódio também motivou uma iniciativa de parlamentares do PT para pedir a prisão preventiva do senador, sob o argumento de que o descumprimento da ordem judicial e a falta de informações sobre seu paradeiro justificariam a medida. O pedido, por si só, não significa que a prisão tenha sido decretada.





Investigação da Polícia Federal

Flávio é alvo de uma apuração da Polícia Federal que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O caso também envolve o advogado Willer Tomaz. Os dois reconhecem que mantêm uma relação de amizade, mas negam irregularidades ou sociedade nos negócios investigados.



O senador também aparece em outra investigação da PF, relacionada a possíveis crimes envolvendo o financiamento do filme Dark Horse, produção sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.



A reportagem de O DIA entrou em contato com a assessoria de Flávio Bolsonaro. O espaço segue aberto.